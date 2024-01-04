Бенкет над могилами. В Уельсі знайшли поховання людей у дивних позах і з залишками стародавньої вечері

Археологи виявили незвичайне місце поховання, де кістки людей були поряд з кістками приготованих тварин і осколками дорогих посудин.

В Уельсі недалеко від злітно-посадкової смуги аеропорту було знайдено ранньосередньовічний цвинтар із жіночими тілами, покладеними в згорнутих позах, пише The Guardian.

Знайдені тіла були поховані близько 1500 років тому і їх поклали на бік обличчям на південь. Археологи припускають, що таке поховання вказує на особливу похоронну церемонію.

Також разом із людськими рештками були знайдені фрагменти оброблених кісток тварин і осколки рідкісних імпортних скляних посудин для пиття. Такі артефакти вказують на те, що виявлене місце призначалося не тільки для поховання, а й бенкетів.

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"Ми зробили справді захопливе відкриття. Стоянки такого віку вкрай рідкісні для Уельсу, і часто ми не знаходимо кісток і артефактів", — каже викладач археології раннього середньовіччя в Кардіффському університеті Енді Сіман.

На думку вчених, на місці поховання, яке зараз розташовується на території замку Фонмон, розташовано близько 80 похованих тіл. Поки що вченим вдалося дослідити тільки 18 тіл, з яких 4 були поховані в незвичайному положенні.

"Ми раніше виявляли тіла, поховані на боці в згорнутих позах, але не в такій кількості. Це може бути свідченням того, що тут проводили якийсь похоронний обряд. У всіх таких похованнях тіла лежать на правому боці й дивляться на південь", — підкреслює археолог.

Також він додає, що всі тіла, поховані таким чином, належали жінкам.

Крім цього, археологи припускають, що місце використовували не тільки для поховання. Фрагменти рідкісних скляних посудин походили із західної Франції, а на деяких кістках тварин є сліди оброблення та приготування.

"Ми не знайшли жодного доказу того, що люди раніше жили поруч із цим місцем, тому сліди приготування їжі та осколки судин, припускають, що тут проводили ритуальні бенкети, можливо, на честь померлих", — каже Сіман.

Нагадаємо, дослідники виявили неординарне поховання у Швеції. Поруч з останками високого чоловіка вони знайшли меч завдовжки близько 1,2 м. Учені припускають, що це була впливова особистість.