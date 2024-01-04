Немає приводу не кинути пити. Експерти розповіли, як скоротити споживання алкоголю

Дослідники запевняють, що навіть часткова відмова від вживання алкоголю матиме позитивний вплив на ваше здоров'я.

Вчені десятиліттями попереджають, що споживання алкоголю пов'язане з ризиками для здоров'я. Останні дослідження показали, що скорочення вживання алкогольних напоїв може поліпшити настрій, а також поліпшить якість сну і допоможе позбутися зайвих кілограмів, пише Daily Mail.

З огляду на всі ці плюси, не дивно, що десятки тисяч людей вирішують відмовитися від келиха вина та пінти пива, дотримуючись так званого "Сухого січня". Однак повна відмова від споживання алкоголю може здатися трохи страшливою — якщо це про вас, вчені радять не впадати у відчай і хоча б спробувати скоротити кількість споживаних алкогольних напоїв.

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Тренери з тверезості та лікарі дали кілька порад про те, як до цього прийти, не виключаючи алкоголь повністю зі свого життя. За словами лондонської тренерки з тверезості Крісті Осборн, радить замислитися над тим, яку роботу виконує алкоголь, а потім поставити запитання: чи справді він її виконує? Також необхідно зрозуміти для чого ви п'єте: щоб розслабитися, подолати труднощі або розважитися.

За словами Осборн, якщо ви п'єте для розслаблення, а на ранок почуваєтеся тривожним, бо алкоголь підвищує рівень адреналіну та кортизолу, ймовірно, воно того не варте. Простими словами, коли людина розуміє, що алкоголь не приносить користі в подоланні труднощів і не знижує тривогу, вона починає пити значно менше.

Терапевт із Мельбурна, яка керує програмою "Пий менше розуму", Джорджія Фостер, радить вживати більше рідини перед вживанням алкоголю. Річ у тім, що протягом дня наш організм зневоднюється, а тому перша склянка алкоголю насправді може випиватися швидко. При цьому алкоголь також зневоднюється, що змушує нас "пити на автоматі".

Крім того, слід бути обережними з алкоголем під час виконання інших завдань, наприклад, перегляду телевізора або приготування їжі. Експерти радять зосередитися на самому процесі та насолоджуватися напоєм, а не просто машинально випивати його.

Відомо, що алкоголь підвищує настрій, тому що він змушує організм виробляти додатковий дофамін — відомий як гормон щастя. У результаті люди мимоволі підсаджуються на алкоголь, намагаючись отримати дофамін. Експерти радять обрати інші заняття для підняття настрою, а не вживати для цього алкоголь.

Водночас виконавчий директор Alcohol Change UK, доктор Річард Пайпер радить скласти план перед тим як почати пити. Крім того, вчені радять записувати кількість випитого алкоголю, щоб через деякий час ви могли спостерігати свій прогрес — це мотивує і далі скорочувати кількість випитого.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.