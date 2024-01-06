Забути про шкідливу їжу: хірург розповів методи відмови від ультаперероблених продуктів

Хоча вибір на користь здорового способу життя є важливим, це непростий процес, що вимагає не лише сили волі, а й комплексного психологічного та фізичного підходу.

Останніми роками світове розуміння проблеми зниження ваги перейшло від швидких рішень і хірургічних втручань до більш цілісного підходу, сфокусованого на зміні способу життя і психічної адаптації. Розповідь про успішне управління вагою все частіше будується на комплексному розумінні дієти, поведінки та психологічних аспектів харчування, про які пише The Telegraph.

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Баріатричний хірург доктор Ендрю Дженкінсон розповідає, що, як правило, шлях починається з визнання згубного впливу ультраперероблених продуктів і спокусливої легкості нездорових звичок харчування. Ці продукти, напхані добавками та консервантами, не тільки сприяють набору ваги, а й є причиною безлічі проблем зі здоров'ям — від неврологічних розладів до різних хронічних захворювань. Тому першим кроком на шляху до здорового способу життя часто є скорочення або виключення з раціону цих оброблених продуктів, замінюючи їх цільними, натуральними продуктами, каже Дженкінсон.

Хірург рекомендує починати свій день зі звичок, які сприяють здоровому обміну речовин. Наприклад, склянка теплої води з лимоном може запустити травні процеси, а очікування протягом години перед їжею може посилити природний стан голодування організму. Перекуси, особливо пізні — ще одна поведінка, яка зазвичай змінюється. Заміна висококалорійних і низькопоживних перекусів свіжими овочами або горіхами може суттєво вплинути на контроль ваги та загальний стан здоров'я.

Втрата ваги — це не тільки зміна раціону харчування, а й розуміння реакції організму на різні види їжі та активності. Документально підтверджено, що цукор, хоча й приносить тимчасове задоволення, може призвести до довгострокових проблем зі здоров'ям і збільшення ваги. Тому відмова від цукру стає найважливішою частиною шляху. Це нелегко з огляду на звикання до солодких продуктів, але із завзятістю потяг до цукру зменшується, що призводить до більш стабільного та здорового харчування.

Фізична активність — ще один найважливіший компонент успіху, вважає Дженкінсон. Хоча фізичні вправи самі по собі не є найефективнішим способом скинути вагу, вони необхідні для загального здоров'я і гарного самопочуття. Помірні та постійні фізичні навантаження допомагають підтримувати м'язовий тонус, покращують обмін речовин і підвищують настрій.

Одне з найзначніших зрушень у парадигмі схуднення — розуміння того, що цей шлях не тільки фізичний, а й психологічний. Зміна раціону та способу життя вимагає зміни мислення. Йдеться про формування нових стосунків з їжею та розуміння її впливу не лише на талію, а й на загальне здоров'я та щастя. Потрібно усвідомити, що тимчасові дієти менш ефективні, ніж довгострокові зміни способу життя.

У міру розвитку суспільства акцент, найімовірніше, зміщуватиметься в бік стійкішого, орієнтованого на здоров'я способу життя, в якому особлива увага приділяється якості та поживній цінності продуктів, важливості психічного благополуччя для харчових звичок, а також ролі суспільства й довкілля в підтримці здорового вибору.

Сучасний підхід до управління вагою і здоров'ям — це багатогранний підхід, що включає в себе тонке розуміння дієтології, психології та фізіології. Йдеться про те, щоб робити усвідомлений вибір, розуміти довгострокові наслідки цього вибору і постійно адаптуватися, щоб вести більш здорове і збалансоване життя. І річ не тільки в схудненні, а й у глибшому розумінні та повазі до тіла й розуму.

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