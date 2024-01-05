Учені з'ясували справжній колір Нептуна: він лише трохи відрізняється від кольору Урана (фото)

Нове дослідження спростовує загальноприйняту думку про те, що Нептун має темно-синій колір.

Вчені з Оксфордського університету представили результати нового дослідження, в якому вони стверджують, що знімки Нептуна, зроблені на основі даних космічного апарату "Вояджер-2", насправді не показують справжній колір планети, пише The Guardian.

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Вчені дійшли висновку, що обидва крижані гіганти, Уран і Нептун, мають майже однаковий блідий блакитний і зелений відтінок. При цьому колір Нептуна лише трохи більш насичений.

Таким чином нове дослідження спростовує усталену думку про те, що Нептун має темно-синій колір. Знімки планети були створені на основі даних, отриманих апаратом "Вояджер-2", коли пролетів повз крижаного гіганта у 80-х роках минулого століття. Вчені кажуть, що знімки були зроблені більш контрастними, щоб посилити більш тьмяні особливості крижаного гіганта.

Справжні кольори крижаних гігантів: Уран (ліворуч) і Нептун (праворуч) Фото: The Guardian

Давно відомо, що колір крижаних гігантів зумовлений високим вмістом метану в їхніх атмосферах. Цей газ добре поглинає зелений і червоний колір. Науковці вже припускали, що Нептун насправді має глибший блакитний відтінок, тому що один із шарів аерозолю в атмосфері планети більш прозорий.

За словами вчених, нові, справжні кольорові зображення Урану і Нептуна показують, що обидві планети мають майже однаковий блідий блакитний і зелений відтінок. Автори дослідження кажуть, що колір Урана той самий, що й передбачалося раніше, але Нептун лише трохи темніший за свого сусіда, але точно не темно-синій.

За словами вчених, нові, справжні кольорові зображення Урану і Нептуна показують, що обидві планети мають майже однаковий блідий блакитний і зелений відтінок. Автори дослідження кажуть, що колір Урана той самий, що й передбачалося раніше, але Нептун лише трохи темніший за свого сусіда, але точно не темно-синій Фото: The Guardian

Вчені також з'ясували, чому Уран змінює свій колір залежно від сезонів на планеті. Крижаний гігант набуває зеленішого відтінку влітку та взимку, коли його полюси спрямовані в бік Землі та Сонця.

Вчені вважають, що це пов'язано не тільки з тим, що в полярних регіонах Урана міститься менше метану. Це пов'язано і з тим, що над поверненим до Сонця полюсом утворюється хмара із заморожених частинок метану, які розсіюють світло і збільшують відбиття зеленого і червоного кольорів.

Але досі не зрозуміло, чому на Урані рівень метану нижчий на полюсах і чому хмара із замерзлого метану створюється над теплішим полярним регіоном.

Автори дослідження кажуть, що і Уран, і Нептун зберігають у собі ще дуже багато секретів, які потрібно розкрити. Але для отримання максимально достовірної інформації необхідно відправити до цих планет орбітальні апарати. Також потрібно, щоб ці апарати відправили в атмосфери планет зонди, які дадуть змогу з'ясувати, які процеси насправді відбуваються на Урані та Нептуні.

Фокус уже писав про те, у чому особливість планети Уран і на які питання хочуть отримати відповіді астрономи за допомогою космічного апарату, який, як вони вважають, потрібно обов'язково відправити до крижаного гіганта.

Також Фокус писав про те, що вчені запропонували новий спосіб більш економного і швидкого способу дістатися до планети Нептун. Для цього потрібно використовувати один з головних супутників планети.