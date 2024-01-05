На ягнятах спрацювало: вчені планують розпочати випробування штучної "матки" на людях (фото)

Дослідники провели понад 300 успішних тестів на тваринах і тепер заявили про готовність розпочати випробування на людях.

Команда Дитячої лікарні Філадельфії успішно протестувала штучну "матку" на недоношених ягнятах і виявила, що тварини "розплющували очі, ставали активнішими, а також здійснювали нормальні ковтальні рухи й ефективно дихали", перебуваючи в спеціальному мішку, що нагадує матку самки, пише Daily Mail.

Після успішних випробувань на тваринах учені заявили, що планують розпочати випробування на людях уже цього року, якщо випробування буде схвалено. Передбачається, що штучна матка допоможе близько 15 мільйонам недоношених дітей, які щорічно народжуються у світі.

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Основною причиною загибелі половини недоношених дітей є те, що їхні легені ще недостатньо розвинені, а тому їм важко перейти від дихання навколоплідними водами до дихання повітрям. Під час дослідження на тваринах учені провели 300 успішних тестів, а результати були вельми дивовижними:

спостерігався нормальний розвиток мозку;

стабільне харчування.

Автори дослідження зазначають, що їхні фахівці вже зустрілися з представниками Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA), щоб обговорити деталі та подальші кроки випробувань на людях. Передбачається, що рішення буде оголошено не пізніше цього року.

Штучну матку випробовували на недоношених ягнятах Фото: Nature Communications

Зазначимо, що діти зазвичай народжуються на терміні від 37 до 40 тижнів вагітності, проте недоношеними вважаються малюки, які з'явилися на світ на 28 тижні й раніше. Медики визнають, що більшість проблем недоношених дітей пов'язані з незрілістю легенів, а тому штучна матка, що копіює звичне для них середовище, насправді може допомогти зберегти життя мільйонам недоношених дітей.

Відомо, що штучна матка працює двома способами:

по-перше, пуповина плода приєднується до оксигенатора, що забезпечує циркуляцію крові;

по-друге, малюка поміщають у мішечок із рідиною, що імітує матку, він дає змогу дитинчаті дихати та ковтати навколоплідні води, як це відбувається під час вагітності.

Емілі Партрідж та її команда в лікарні використовували ягнят. Дитинчата були народжені на 106-113 дні вагітності, що відповідає людському терміну від 23 до 24 тижнів. Типовий період вагітності ягняти становить 152 дні. Дослідники розповіли, що до кінця перебування піддослідних тварин у штучній матці у них був стабільний харчовий статус, хоча ягнята не харчувалися вівцями. Печінкові проби були позитивними, а ріст мозку був нормальним.

Штучна матка з'єднує оксигенатор із пуповиною плода і поміщає його в мішечок із рідиною Фото: Nature Communications

Команда також зазначає, що початкові експерименти на недоношених тваринах дали змогу зберегти їм життя, а також показали, що у ягнят розвиваються здорові легені, мозок та інші органи. Ймовірно, саме такі результати й спонукали FDA розглянути ймовірність старту досліджень на людях.

Співавтор дослідження Алан Флейк також зазначає, що штучна матка зовсім не покликана замінити вагітність, проте вона може дати змогу малюкам продовжити розвиток у звичному середовищі, навіть якщо вони були народжені передчасно.

Раніше Фокус писав про те, що вчений показав майбутнє, де на фермах вирощують не овочі, а дітей.