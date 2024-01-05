Революційне відкриття: учені вважають, що еволюція зовсім не така випадкова, як вважалося

Результати нового дослідження кидають виклик усталеній теорії про те, що еволюція завжди випадкова та має величезні наслідки для розв'язання реальних проблем.

Теорія еволюції, що ґрунтується на природному доборі, надійна й добре доведена, проте це зовсім не означає, що людство не дізнається нових подробиць про те, як життя на Землі розвивається та змінюється з плином часу. Наприклад, результати нового дослідження буквально перевернули все з ніг на голову, пише IFLScience.

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У новому дослідженні команда зі Школи наук про життя Ноттінгемського університету виявила, що насправді еволюція може бути не такою непередбачуваною, як вважалося раніше. Учені вважають, що наслідки цього відкриття можуть відкрити двері до нових способів розв'язання реальних проблем, зокрема:

стійкість до антибіотиків;

невиліковні хвороби;

зміна клімату.

За словами автора дослідження, професора Джеймса Макінерні, це дослідження кидає виклик укоріненому переконанню, що еволюція — завжди непередбачуваний процес. Учені виявили, що на еволюційну траєкторію геному насправді може впливати його еволюційне минуле, водночас вона може зовсім не визначатися безліччю факторів та історичних випадковостей.

Професор Макінерні вважає, що результати нового дослідження, по суті, є "революційними" й демонструють, що еволюція зовсім не така випадкова, як вважалося раніше. Під час дослідження вчені проаналізували сукупність усіх послідовностей ДНК одного виду, щоб відповісти на надважливе запитання: чи може еволюційна історія геному визначати його майбутню траєкторію? Команда використовувала машинне навчання, зване "Випадковим лісом", із набором даних із 2500 повних геномів одного виду бактерій. Загалом ученим знадобилися сотні тисяч годин комп'ютерного опрацювання, проте їм вдалося створити "сімейства генів" із кожного гена в кожному геномі.

За словами співавтора дослідження, Марії Рози Домінго-Сананес із Університету Ноттінгем Трент, у результаті їм вдалося порівняти геноми: після ідентифікації команда порівняла закономірності їхньої присутності й відсутності в геномах. Учені виявили, що деякі сімейства генів просто ніколи не з'являлися там, де були присутні інші сімейства. Простими словами, гени неймовірно залежали від присутності іншого сімейства.

Автори дослідження зазначають, що знайдені ними аспекти буквально роблять еволюцію певною мірою передбачуваною. Ба більше, учені фактично створили інструмент, що дає змогу в майбутньому робити подібні прогнози. Команда вважає, володіючи цією інформацією та впливаючи на гени, люди в майбутньому зможуть подолати стійкість до антибіотиків і навіть кліматичну кризу.

Раніше Фокус писав про те, що морські равлики відмовилися від яєць на користь живонародження: еволюція в дії.