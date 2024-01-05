Еволюція в дії. Морські равлики відмовилися від яєць на користь живородіння (фото)

Дослідники вважають, така поведінка равликів є ще одним доказом того, що еволюційні стрибки у тварин відбуваються поступово.

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У випадку з равликами саме яйце з'явилося першим. Фактично відкладання яєць було основним заняттям молюсків протягом мільйонів років, проте в якийсь момент вони відмовилися від цього на користь живородіння, пише IFLScience.

З еволюційної точки зору цей перехід стався в одну мить — всього за останні 100 000 років. У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб відтворити процес еволюції. Автори дослідження виявили, що переходу передували майже 50 генетичних змін. У результаті у вчених з'явилася унікальна можливість вивчити генетичну архітектуру еволюційних змін — тепер вчені вважають, що секрет не в одному величезному стрибку, а в накопиченні безлічі поступових змін.

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Фактично єдине, що відрізняє Littorina saxatilis від інших родичів, які кладуть яйця, — живородіння. Щоб дізнатися більше про те, що відрізняє цих молюсків на генетичному рівні від інших равликів, науковці з Інституту науки та технологій Австрії (ISTA) зосередилися на вивченні генеалогічного древа Littorina saxatilis та їхніх родичів.

Обидва це Littorina saxatilis, але більший равлик — це один екотип, а маленький — другий екотип Фото: Sophie Webster

Вивчивши послідовності геному молюсків, учені дійшли висновку, що їхня здатність до живородіння пов'язана з півсотнею генетичних змін, розкиданих по геному равлика. За словами співавтора дослідження, професора Роджера Батліна зі Школи біологічних наук Університету Шеффілда, вони з колегами виявили, що перехід до живородіння тривав приблизно 100 000 років у міру накопичення низки мутацій.

Водночас учені визнають, що їм досі невідомо, які саме мутації відіграли вирішальну роль в еволюції равликів. За словами Батлін, усі 50 мутацій присутні у всіх живородних равликів. У результаті вчені вважають, що вони всі зіграли важливу роль, проте деякі з них, ймовірно, відповідають за інші процеси, пов'язані з живородінням. Наприклад, якась мутація дала змогу равликам розмножуватися цілий рік, а не тільки в один сезон.

Команда також не може пояснити причину цього переходу від яйцекладки до живородіння, але припускають, що це пов'язано з якоюсь вигодою. Ймовірно, живородіння робить дитинчат менш сприйнятливими до висихання, розчавлювання і поїдання хижаків.

Широкий діапазон типів панцирів і середовищ існування равликів Littorina Фото: Fredrik Pleijel

Водночас інвестиції в потомство, як вважають вчені, потребували змін в анатомії, фізіології та імунній системі равликів. Багато з виявлених вченими геномних регіонів, ймовірно, беруть участь у реагуванні на такого роду проблеми

На думку команди Університету Шеффілда, сьогодні у них з'явився унікальний шанс вивчити, як саме відбуваються такі масштабні зміни в еволюції. У результаті вчені змогли підтвердити, що еволюція насправді зовсім не вимагає гігантського генетичного стрибка для створення нових функцій. Насправді ці зміни відбуваються поступово.

Раніше Фокус писав про те, що вчені представили новий закон природи: він пояснює еволюцію всього у Всесвіті.