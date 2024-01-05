Очікується катастрофа в центрі Чумацького Шляху: туди летить величезний космічний об'єкт (фото)

За словами вчених, цей об'єкт приречений на зникнення в негостинному центрі нашої галактики.

Ще 4 роки тому астрономи виявили найближче до центру Чумацького Шляху кульове зоряне скупчення, назване VVV CL002. Тепер же астрономи з'ясували, що VVV CL002 на величезній швидкості мчить до центру Чумацького Шляху і на нього чекає незавидна доля. Результати дослідження прийняті до публікації в журналі Astronomy and Astrophysics, пише Universe Тoday.

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Кульові зоряні скупчення (КЗС) являють собою сферичні групи зірок, яких разом утримує гравітація. У найбільших із них можуть перебувати мільйони зірок. Але більшість ШЗС знаходяться в гало галактики, на її околицях. Але є й ті, які виявлені ближче до центру Чумацького Шляху. Серед них кульове зоряне скупчення VVV CL002, яке розташоване на відстані 1300 світлових років від центру і як показало нове спостереження наближається до серця Чумацького Шляху зі швидкістю 400 км/с.

Хоча ШЗС існують дуже довго, у таких регіонах як галактичний центр їхнє життя перебуває під загрозою. Місцеві умови можуть зруйнувати гравітаційні зв'язки між зірками і скупчення просто зникне. Вчені вважають, що потужні приливні сили домінують у центрі Чумацького Шляху, і кульові зоряні скупчення в цьому регіоні розсіюються, а їхні зірки стають частиною і так переповненого зірками регіону галактики.

Центр Чумацького Шляху Фото: NASA

За словами авторів дослідження, VVV CL002 не могло утворитися десь поруч із тим місцем, де воно перебуває зараз. Кульові зоряні скупчення живуть мільярди років і VVV CL002 не змогло б там вижити весь цей час.

Щоб зрозуміти, де могло утворитися це кульове зоряне скупчення, вчені вирішили звернутися до такого поняття, як металічність зірок. Цим терміном описується кількість хімічних елементів, які важчі за водень і гелій. У старих зірок зазвичай низька металічність. І виявилося, що в скупченні VVV CL002 знаходяться якраз такі зірки. Таким чином вчені підтвердили, що VVV CL002 є старим кульовим зоряним скупченням.

Кульове зоряне скупчення VVV CL002 Фото: ESO

Як показали вимірювання металічності зірок, це скупчення найімовірніше утворилося на відстані від 10 до 20 тисяч світлових років від центру нашої галактики, а потім перемістилося ближче до цього регіону.

Автори дослідження кажуть, що ШЗС рухається прямо до центру галактики, і ніщо не може його зупинити. А центр галактики — це дуже негостинне місце. Серед інших небезпек тут знаходиться надмасивна чорна діра Стрілець А*, яка впливає своєю гравітацією на всі навколишні об'єкти. Вчені вважають, що на VVV CL002 у найближчому майбутньому чекає неминуча смерть. Це скупчення буде кружляти навколо центру галактики ще деякий час і в не настільки віддаленому майбутньому буде знищено.

Як уже писав Фокус, космічний телескоп Хаббл помітив щось дивне в кільцях Сатурна. Що ближче Сатурн до рівнодення, то більше стає в його кільцях дивних темних утворень, які отримали назву "спиці".

Також Фокус писав про те, що з себе представляє центр чорної діри. Теоретично в центрі чорної діри знаходиться сингулярність, тобто точка, в якій сучасні наукові теорії зазнають краху.