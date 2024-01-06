Подрімати ціною здоров'я: зайвий час сну згубно впливає на наш організм

У нещодавньому опитуванні з'ясувалося, що 57% людей є любителями подрімати навіть після дзвінка будильника, але експерти вважають, що це згубно і не очевидно позначається на нашому здоров'ї.

Під час недавнього дослідження звичок, пов'язаних зі сном, експерти розповіли про поширену практику "подрімати". Після опитування 3 000 осіб з'ясувалося, що більшість із нас винні в тому, що намагаються вкрасти кілька зайвих хвилин сну вранці. Однак ця звичка може принести більше шкоди, ніж користі, пише Happy Beds.

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Насамперед ідеться про порушення природних циклів сну, відомих як циркадні ритми. Наш організм влаштований так, щоб прокидатися з появою світла, але за відсутності ранкового сонця, особливо в зимові місяці, дуже спокусливо "подрімати" і продовжити свій безтурботний відпочинок. Однак кожна подібна дія може занурити нас у глибокий сон, унаслідок чого ми почуватимемося млявими й дезорієнтованими, коли нарешті встанемо. Цей стан, відомий як інерція сну, поряд із хронічною втомою і порушенням режиму сну, є справжньою проблемою для нашої повсякденної діяльності та загального самопочуття.

Цікаво, що 57% респондентів щодня вважають за краще подрімати перед пробудженням, причому значна частина з них робить це по кілька разів щоранку. Ця звичка пов'язана з постійним відчуттям втоми, яке контрастує з бадьорим станом, який часто відчувають ті, хто прокидається природним чином із настанням світлого часу доби.

У відповідь на ці висновки експерти зі сну запропонували практичні стратегії боротьби зі звичкою прокидатися. Серед них — встановлення одного будильника з м'яким звуком, розміщення його в іншому кінці кімнати, щоб змусити людину рухатися, і негайне ввімкнення світла, щоб дати мозку сигнал про те, що пора прокидатися. Підкреслюючи важливість дотримання реалістичного часу пробудження, експерти також радять поекспериментувати з режимом без дрімоти, щоб зрозуміти його переваги.

Це опитування, що стосується наших ранкових звичок, не тільки проливає світло на підводні камені принади подрімати вранці, а й пропонує шлях до поліпшення сну і бадьорості. Отримані дані опитування і подальші поради слугують своєчасним нагадуванням про важливість підтримання здорового режиму сну, особливо в післясвятковий період і в міру того, як ми вступаємо в темніші місяці року.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.