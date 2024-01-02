Невеликі дрібниці принесуть величезну користь: учені розповіли, як поліпшити якість сну

Для багатьох людей сон є розкішшю, але вчені заявляють, що це непоправний і найважливіший елемент нашого міцного здоров'я. Вони розповіли, що можна зробити для його поліпшення.

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У сфері здоров'я і гарного самопочуття повноцінний сон стоїть в одному ряду з дієтою і фізичними вправами як важливий стовп життєвої сили. За останній рік експерти зробили відкриття, які можуть значно розширити наше розуміння сну і поліпшити загальне самопочуття, пише New York Post.

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Одне з цікавих відкриттів — потенційна користь від сну у вихідні дні. Збільшення тривалості сну у вихідні дні може знизити ризик серцево-судинних захворювань, особливо для тих, хто менше спить у будні дні. Це говорить про те, що, хоча загальна кількість годин сну має велике значення, підтримання регулярного режиму сну може бути ще більш важливим. Регулярний режим сну, або регулярність сну, може пом'якшити негативні наслідки порушення циркадних ритмів, що призведе до поліпшення психічного і фізичного здоров'я.

Однак у міру того, як технології все більше входять у наше життя, важливо пам'ятати про їхній вплив на сон. Поява пристроїв для відстеження сну призвела до виникнення явища, відомого як ортосомнія, коли люди стають надто зацикленими на вдосконаленні своїх даних про сон, що, за іронією долі, призводить до збільшення занепокоєння і проблем, пов'язаних із ним. Тим, хто стурбований вдосконаленням сну, рекомендується дотримуватися поміркованості і звертатися до фахівців.

Зв'язок між сном і психічним здоров'ям також привертає все більше уваги. Багато хто відзначає, що нестача сну негативно позначається на їхньому психічному стані, що підтверджує той факт, що порушення сну часто пов'язані з розладами психічного здоров'я. Зі зміною пори року змінюється і наш режим сну, до того ж зима створює найбільші проблеми через скорочення тривалості світлового дня і прохолоднішу температуру.

Цікаво, що умови, в яких ви спите, також відіграють вирішальну роль. Неправильний матрац або невідповідне освітлення в спальні можуть істотно порушити сон. Експерти наголошують на важливості створення сприятливих умов для сну, включно з матрацом, що підтримує, і правильним освітленням, щоб дати організму сигнал про те, що час відпочити.

І, нарешті, дивовижна порада від військових часів Другої світової війни: за допомогою м'язової релаксації та техніки візуалізації можна викликати сон менш ніж за п'ять хвилин. Цей перевірений часом метод підкреслює силу релаксації та ментальних стратегій у подоланні безсоння.

Ці знання не просто академічні, вони пропонують практичне застосування для поліпшення сну і, як наслідок, загального стану здоров'я. У міру того, як ми продовжуємо розбиратися в складнощах сну, впровадження цих даних у повсякденне життя може призвести до здоровішого й енергійнішого існування.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили несподівану користь денного сну. Дослідники вважають, що легкий сон протягом дня здатний поліпшити концентрацію і пам'ять, і навіть запобігти руйнівній хворобі.

Також Фокус писав про ефективний спосіб виспатися під час тривалих перельотів. Дослідники вважають, що ці прості дії допоможуть бути відпочившим і повним сил навіть після тривалої поїздки.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.