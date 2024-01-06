Уперше з 16 століття: давно вимерлий вид орланів з'явився в Уельсі (фото)

Стародавній родич беркута, якого не бачили вже кілька століть, знову ширяє в небі над місцевими пасовищами Великої Британії. Цей унікальний птах, схоже, уникнув долі, що спіткала багато вимерлих видів.

Рідкісний орлан-білохвіст, якого не бачили в Уельсі вже кілька століть, нещодавно з'явився на фермі недалеко від Лланувхліна, Гвінед. Цей величний птах, відомий також як морський орел, має зріст близько 90 см і може похвалитися менш лютою поведінкою порівняно зі своїм двоюрідним братом, беркутом. Вони практикують різноманітну дієту, що включає рибу, морських птахів і падаль, будучи унікальною істотою, яка вислизнула від чіпких лап нещадного вимирання, пише BBC.

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Багато століть тому ці орли були звичайним явищем, але з XVI століття вони зникли з неба. Їхнє повернення — загадка, тим більше що цей конкретний орел, ідентифікований як молодий птах попереднього року, не належить до відомих спроб реінтродукції на острові Вайт. Припускають, що це може бути бродяча особина з іншого регіону, можливо, пов'язана з тим, що за три тижні до цього її бачили в Норфолку.

Ця подія — не просто місцева дивина; це момент величі природи Фото: Rhodri Jones

Повторна поява орлана-білохвоста — це маяк надії для шанувальників біорізноманіття та знак стійкості й непередбачуваності дикої природи. Вона ілюструє постійні зміни в популяціях і розподілі диких тварин, спричиняючи хвилювання у зв'язку з їхнім можливим вимиранням, мотивуючи появу потенційних проєктів із відновлення природи та реінтродукції диких особин. Однак, незважаючи на те, що вигляд цього царственого птаха викликає в багатьох захват, місцеві фермери налаштовані обережно, побоюючись потенційного ризику для домашньої худоби в такі відповідальні періоди, як сезон ягнярства.

Ця подія — не просто місцева дивина; це момент величі природи, що символізує динамічний танець між дикими тваринами, людьми і мінливим навколишнім середовищем. Вона змушує задуматися про збереження, співіснування і майбутнє цих чудових птахів. Захоплюючись поверненням такої величної істоти, ми згадуємо про крихкий баланс наших екосистем і спільну відповідальність за захист і розуміння нашого природного світу.

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