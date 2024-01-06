Стародавня спадщина мисливців: знайдено доісторичні пастки віком у 7000 років

Нещодавнє відкриття дослідників розкрило таємниці та складні соціальні структури суспільства мисливців-збирачів, які населяли ці землі в епоху мезоліту.

У спокійних водах естуарію Північна дослідникам відкрилося дивовижне вікно в стародавній світ. Команда археологів з Університету Редінга, за підтримки Національного географічного товариства, виявила дивовижні реліквії суспільства мисливців-збирачів, яке процвітало понад 7 000 років тому. У центрі цих знахідок — хитромудрі рибальські пастки, сконструйовані з вербових прутів і дерев'яних кілків, що утворюють V-подібну форму в старому руслі річки, які, ймовірно, використовували для лову вугрів та іншої риби, пише BBC.

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Що робить цю знахідку незвичайною, так це сотні відбитків, що оточують ці стародавні пастки. Там зустрічаються відбитки людей, тварин і птахів. Ці відбитки, виявлені під час штормової погоди, яка оголила їх через багато років, дають змогу безпосередньо поглянути на повсякденне життя тих жителів епохи мезоліту. Археологи ретельно документують ці ефемерні сліди, доки вони не були поглинуті морем.

Почесний професор Мартін Белл, який керував розкопками, наголошує на важливості цих слідів, деякі з яких належали дітям у віці чотирьох років, підкреслюючи общинний і активний спосіб життя цих стародавніх комун. Ці сліди розповідають не тільки про діяльність і переміщення цих людей, а й про їхню соціальну структуру та ландшафт, який вони населяли.

Це відкриття не тільки допомагає зрозуміти минуле, а й оцінити винахідливість і пристосованість ранніх людей. Стародавні пастки і сліди поповнюють наші історичні знання і надихають нас замислитися над стійкими практиками і тісними суспільними зв'язками, які були характерні для життя тисячі років тому. Ця знахідка слугує яскравим нагадуванням про глибокий зв'язок між людьми та навколишнім середовищем — зв'язок, що давній, як сам час, і зберігає в собі ще багато таємниць і загадок.

Раніше Фокус писав про виявлений у Таїланді новий вид динозаврів, схожих на левів. Дослідники виявили новий вид динозаврів, який колись жив у цьому регіоні в пізньому Юрському періоді, приблизно 145-163 млн років тому.

Також Фокус писав про виявлення екстраординарного динозавра, який є предком сучасних птахів. Дослідники вважають, що знайдені в Оксфордширі, Глостерширі та Дорсеті скам'янілості є першими в історії прикладами терізінозавра і троодонтида на території Британії.