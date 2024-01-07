Мільярдер із пелюшок: названо дату народження, що підвищує шанси на успіх і багатство

Дослідники виявили, що у найбагатших людей Землі є щось спільне — дата їхнього дня народження.

Бажання стати мільярдером може бути нездійсненною мрією багатьох, однак більшість вважають, що для цього неодмінно необхідно народитися багатим. Однак нове дослідження припускає, що шанси на успіх можуть бути вищими у певної групи людей, які народилися в конкретний день, пише Daily Mail.

У новому дослідженні фінансові експерти Coupon Follow вивчили дані 500 найбільших мільярдерів світу за версією Bloomberg. Статистика свідчить про те, що більшість найбагатших людей планети мешкають у США — 189 осіб, на другому місці Китай — 53 мільярдери. Далі дослідники зіставили дати народження найбагатших світу цього і виявили, що 19 мільярдерів мають одну спільну рису: вони були народжені 30 листопада.

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Автори дослідження зазначають, що вивчили сферу діяльності 500 мільярдерів, а також дату народження кожного з них, щоб виявити спільні риси, які могли сприяти успіху. Команда зазначає, що саме 30 листопада стало найпопулярнішою, заявивши, що вона "набагато частіше зустрічається, ніж інші дати".

Результати дослідження також показали, що листопад загалом виявився багатшим на мільярдерів, ніж інші місяці. Загалом 45 мільярдерів зі списку були народжені саме в останній місяць осені.

Список мільярдерів, народжених у листопаді Фото: Daily Mail

Наприклад, власник Advance Publications Дональд Ньюхаус посідає 115-те місце в рейтингу 500 найбагатших людей планети, але перебуває на першому місці серед тих, хто народився 30 листопада. Капітал бізнесмена оцінюють у 15,8 мільярда доларів.

Засновник компанії-виробника фарб і покриттів Wuthelam Holdings у Сінгапурі Го Ченг Ля посідає 183-тє місце в загальному рейтингу, але перебуває на другому місці серед тих, хто був народжений 30 листопада. Його капітал оцінюють в 11,1 мільярда доларів.

Третє і четверте місце посідають віцеголова китайського постачальника охоронного устаткування Hikvision Гун Хунцзя та американський продюсер Даян Хендрікс, статки кожного з них оцінили в 10,8 і 10,4 мільярда доларів відповідно.

Водночас дослідники виявили, що другою за популярністю серед дат народження мільярдерів є 1 січня — цього дня народилися 13 найбагатших людей планети.

Раніше Фокус писав про те, що вчені стурбовані, що світ захоплять безсмертні літні мільярдери похилого віку.