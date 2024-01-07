Врятувати Землю від закипання: одного лише скорочення парникових викидів буде недостатньо

Людству знадобиться щось більше, ніж відмова від викопного палива, щоб запобігти кліматичному колапсу.

Понад 200 років тому вчені вперше дізналися про те, що парникові гази, які поглинають інфрачервоне випромінювання, нагрівають поверхню Землі. Також стало відомо про те, що вміст парникових газів в атмосфері Землі змінюється як природним шляхом, так і внаслідок діяльності людини. Відтоді вчені провели безліч досліджень і запустили потужну кампанію з відмови від використання викопного палива для зниження парникових викидів, пише SciTechDaily.

На жаль, нове дослідження команди з Університету Оксфорда показує, що одного тільки скорочення викидів парникових газів буде недостатньо для запобігання кліматичного колапсу, що навис над Землею. Таких висновків дійшла дослідницька група на основі аналізу кліматичних даних, проведеного дослідником Джеймсом Хансеном.

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Ще 1965 року Роджер Ревелл уперше заявив про те, що індустріалізація нашого світу не пройде безслідно. Фактично люди проводять "величезні геофізичні експерименти", спалюючи викопне паливо, що призводить до збільшення викидів вуглекислого газу. Фактично саме Ревелл став першим ученим у світі, який вивчав глобальне потепління і заявив, що рівень CO2 в атмосфері Землі досяг рівня, якого не спостерігалося мільйони років.

Дослідження, проведене ще 1979 року Національною академією наук США, дійшло висновку, що зростання кількості вуглекислого газу в атмосфері Землі вдвічі за фіксованих льодовикових щитів, імовірно, призведе до глобального потепління на 1,5-4,5°C. Цей діапазон був занадто великим, а тому існувала певна невизначеність щодо затримки потепління.

Нове дослідження, по суті, дало друге життя дослідженню 1979 року. Вчені провели переоцінку чутливості клімату на основі поліпшених палеокліматичних даних. У результаті вони виявили, що кліматична система Землі насправді більш чутлива, ніж ми вважали раніше.

Автори дослідження дійшли висновку, що більша частина очікуваного потепління через парникові гази в минулому столітті була компенсована охолоджувальним ефектом штучних аерозолів — дрібних частинок у повітрі. Однак з 2010 року кількість аерозолів в атмосфері планети різко скоротилася, що корисно для здоров'я людини, проте посилює процес глобального потепління.

Тепер учені припускають, що після 2010 року і скорочення рівня аерозолів в атмосфері Землі, глобальне потепління лише прискорюватиметься і незабаром рівень природної мінливості клімату буде перевищено. Дані вчених свідчать, що з 1970 по 2010 роки швидкість глобального потепління Землі за десятиліття становила 0,18°C, проте з 2010 року вона збільшилася до 0,27°C за десятиліття. Таким чином, учені припускають, що ми подолаємо рубіж потепління Землі на 1,5°C вже цього десятиліття, а рівень 2°C буде досягнуто протягом наступних двох десятиліть.

Зрештою Хансен з колегами описали кілька кроків, які насправді можуть допомогти людству не допустити "закипання Землі":

по-перше , досягнення швидкого скорочення викидів парникових газів вимагає підвищення внутрішньої плати за викиди вуглецю;

, досягнення швидкого скорочення викидів парникових газів вимагає підвищення внутрішньої плати за викиди вуглецю; по-друге , буде потрібна підтримка ядерної енергетики на додаток до поновлюваних джерел енергії;

, буде потрібна підтримка ядерної енергетики на додаток до поновлюваних джерел енергії; по-третє, розвиненим країнам необхідно співпрацювати з країнами, що розвиваються, щоб допомогти їм досягти енергетичного шляху, необхідного для розв'язання кліматичної проблеми.

Але, навіть при виконанні всіх цих кроків, глобальне потепління Землі, ймовірно, досягне рівня з небезпечними наслідками. Хансен з колегами вважають, що будуть потрібні нові додаткові дослідження, спрямовані на вирішення величезного енергетичного дисбалансу Землі.

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