Не зійшлися характером. Розбіжність між ядром і мантією Землі викликають циклічні "бурчання"

Дослідження показало, що ці розбіжності змушують земне ядро коливатися кожні 8,5 років — до чого це може призвести.

Китайські вчені нещодавно зробили відкриття в самому центрі нашої Землі: кожні 8,5 років внутрішнє ядро планети коливається навколо своєї осі обертання. Учені припустили, що цей зсув, імовірно, викликаний розбіжністю між внутрішнім ядром і земною мантією — шаром, розташованим під земною корою, пише Space.

На глибині близько 2896 км під поверхнею, ядро нашої планети розділене на обертову рідку зовнішню межу, що обертається, і переважно твердий внутрішній шар. Попередні дослідження вже показали, що цей регіон частково відповідає за низку геофізичних динамік Землі: від тривалості дня до магнітного поля планети, що допомагає захистити людство від шкідливої радіації, випромінюваної Сонцем.

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У своєму дослідженні команда китайських учених припустила, що цей виявлений нахил внутрішнього ядра зрештою може призвести до зміни форми й руху рідкого ядра. Це, своєю чергою, призведе до потенційного зсуву магнітного поля планети.

Ще 2019 року, щоб краще зрозуміти внутрішню роботу ядра, дослідники-геофізики під керівництвом Хао Діна з Уханьського університету зосередилися на аналізі руху осі обертання Землі щодо її кори, також відомого як "полярне обертання". Тоді команда виявила невелике відхилення в русі полюсів, що повторюється приблизно кожні 8,5 років. Автори дослідження дійшли висновку, що це може вказувати на потенційну присутність "внутрішнього коливання ядра".

На цьому Дін з колегами не зупинилися і через роки продовжили свою роботу. По-перше, вони змогли підтвердити цей цикл, вимірявши зміни тривалості дня по всьому світу. По-друге, вчені виявили, що вони контролюються періодичним рухом осі обертання планети, а далі порівняли їх зі змінами в русі полюсів, які були ідентифіковані раніше. У результаті вчені виявили, що це циклічне коливання кожні 8,5 років, імовірно, викликане нахилом 0,17 градуса між внутрішнім ядром Землі та мантією.

Цікаво, що висновки дослідників насправді суперечать традиційній теорії обертання нашої планети, яка припускає, що вісь обертання внутрішнього ядра Землі та вісь обертання земної мантії збігаються. Автори дослідження припустили, що цей нахил насправді може вказувати на те, що північно-західна півкуля серця планети, ймовірно, є трохи щільнішою, ніж решта його частини. Також висновки припускають, що існує різниця в щільності між внутрішнім і зовнішнім ядром планети.

За словами професора наук про Землю в Університеті Південної Каліфорнії Джона Відейла, результати нового дослідження надалі допоможуть вивчити різницю металу у внутрішньому і зовнішньому рідкому земному ядрі. Також вчені зможуть оцінити напрямок і швидкість коливань серця планети. Професор Відейл також зазначив, що це дослідження не виявило нічого такого, що могло б врятувати людство, але воно безумовно додає базові будівельні блоки "для розуміння нашої планети".

Зі свого боку автори дослідження вважають, що подальша робота в цьому напрямі допоможе нам зрозуміти динаміку між внутрішнім ядром Землі та процесами, що впливають на людей: від землетрусів до змін у магнітному полі планети.

Раніше Фокус писав про те, що серце Землі хлюпається в тонкому шарі води: вчені зрозуміли, звідки вона береться в надрах.