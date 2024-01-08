Майстер перевтілення. Рогаті гадюки за секунди можуть перетворити свій хвіст на павука (відео)

Буде потрібно лише кілька спритних рухів і погойдувань хвостом, щоб ці отруйні змії зробили кінчик свого хвоста схожим на повзучого павукоподібного.

На Землі живуть мільярди різних видів тварин, які використовують різні стратегії полювання. Деякі змії полюють за своєю здобиччю, інші надають перевагу тактиці вичікування, а рогаті гадюки (Pseudocerastes urarachnoides) використовують для приваблення здобичі лише кінчик свого дивовижного хвоста, пише Science Alert.

Насправді павук, що танцює на кінчику хвоста змії, являє собою вузлик тканини з довгими відростками з обох боків. У стані спокою він має нешкідливий вигляд, проте буквально за мить може ожити, "перетворившись" на павука, що повзе. Насправді схожість просто дивовижна навіть для зору попередженої людини-спостерігача.

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Ця тактика полювання, на думку дослідників, особливо гарна, якщо врахувати, що інша частина змії ідеально вписується в її звичне кам'янисте середовище проживання. У результаті, застиглий хижак, що ворушить лише кінчиком хвоста, здатний привернути увагу птахів, які нічого не підозрюють.

Ціла сцена, де рогата гадюка з павукоподібним хвостом заманює птаха і нападає на нього Фото: Fathinia, Amphibia-Reptilia, 2015

Вчені відзначають, що рогата гадюка з павукоподібним хвостом має одну з найскладніших "прикрас" на кінчику тіла, з усіх коли-небудь зареєстрованих змій, що живуть на Землі. Цікаво, що цьому дивовижному виду вдавалося приховувати свою мисливську стратегію від учених протягом кількох десятиліть.

Останні 35 років учені могли використовувати для вивчення цього виду лише єдиний екземпляр, що був у них під рукою — він зберігався в Польовому музеї природної історії в Чикаго. Дослідники визнають, що хвіст екземпляра здавався вельми незвичним, проте вони не були впевнені, чи є він винятком або особливістю виду. Усе змінилося 2003 року, коли вченим вдалося знайти ще одну гадюку того ж виду — це стало підтвердженням, що хвіст є унікальною рисою.

При цьому мисливська стратегія рогатої гадюки все ще вислизала від вчених, поки у 2015 році вчені змогли спостерігати поведінку отруйної змії в її звичному середовищі існування. Тоді вчені виявили, що гадюки з павукоподібними хвостами в середньому витрачають близько третини всього свого часу, сидячи в місцях засідок і виляючи хвостами. Коли в полі їхнього зору з'являється здобич, швидкість виляння хвостом збільшується приблизно в 4 рази.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що гримучі змії насправді милі й люблять обійматися.