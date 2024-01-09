Старший не означає розумніший. Учені не виявили зв'язку між віком і мудрістю

Нове дослідження показує, що зв'язок між мудрістю і нашим хронологічним віком зовсім не такий сильний, як заведено вважати.

У всьому світі заведено вважати, що мудрість приходить із віком. Однак нове дослідження ставить під сумнів це твердження: результати свідчать про те, що в реальному світі зв'язок між хронологічним віком і мудрістю насправді не такий міцний, як вважалося раніше, пише Daily Mail.

У новому дослідженні команда з Клагенфуртського університету в Австрії під керівництвом психологині, докторки Юдіт Глюк, провела огляд попередніх досліджень, що пов'язують вік із мудрістю. Вчені зосередилися на статистичному зв'язку між мудрістю і хронологічним віком людини й виявили, що він зовсім "не є сильним", попри поширені твердження і зображення в популярній літературі.

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Мудрість насправді може і часто приходить з віком, проте одного лише старіння недостатньо, щоб стати мудрішим. За словами докторки Глюк, люди звикли зображати мудру людину у вигляді старця, проте вони з колегами вирішили зосередитися на тому, звідки насправді приходить мудрість.

Автори дослідження дійшли висновку, що насправді не існує універсальної траєкторії розвитку мудрості. Простими словами, неможливо просто стати мудрим із плином часу. Команда дійшла висновку, що саме "життєвий досвід", а зовсім не хронологічний вік роблять нас мудрими, проте він зовсім не унікальний для людей похилого віку.

Докторка Глюк стверджує, що зростання людини в бік мудрості та її теми зростання залежать від індивідуального поєднання життєвого досвіду та внутрішньоособистісних і міжособистісних ресурсів. Іншими словами, саме накопичений життєвий досвід є важливою основою мудрості людини. Однак не всі мудрі люди похилого віку, і не всі літні насправді мудрі. Команда також вважає, те, як люди розмірковують про життєвий досвід і що вони здатні з нього витягти, може відігравати більш важливе значення для розвитку мудрості, ніж фактичним сам досвід.

Автори дослідження відзначають основні характеристики мудрості, а саме:

співчуття;

самоперевершення в духовному сенсі.

Команда також зазначає, що мудрість є "ресурсом для розв'язання проблем", наприклад, таких, як самотність, особливо в пізньому віці. Водночас результати свідчать про те, що мудрість також може знижуватися з віком, оскільки деякі її компоненти зменшуються, наприклад: здатність розв'язувати проблеми або контролювати емоції в стресових ситуаціях.

Водночас науковці зазначають, що дослідження 2013 року, проведене вченими з Каліфорнійського університету, засвідчило, що люди похилого віку насправді виявляють більше терпіння і краще поводяться з грошима.

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