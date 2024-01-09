Половина європейських гірськолижних курортів позбудеться снігу: вчені розповіли, коли це станеться

Кліматична система Землі зазнає змін, які можуть знищити близько 50% усіх гірськолижних курортів у Європі.

Не секрет, що клімат Землі зазнає небувалого стресу: планета нагрілася настільки, що вченим уже недостатньо самого червоного кольору для позначення спеки — потрібно вводити додаткову колірну шкалу. Тепер учені також попереджають, що Європа може позбутися половини своїх гірськолижних курортів, якщо планета продовжить нагріватися, пише IFLScience.

Результати нового дослідження попереджають, якщо глобальна температура Землі підніметься на 2°C вище за доіндустріальний рівень, більш ніж половина європейських гірськолижних курортів зазнають гострої нестачі снігу.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У новому дослідженні міжнародна команда вчених з Австрії та Франції використовувала сучасні повторні аналізи та кліматичні прогнози надійності снігового покриву, а також детальну інвентаризацію європейських гірськолижних курортів. Загалом вчені проаналізували понад 2000 тисяч об'єктів і виявили, що 53% курортів зіткнутися з дуже високим ризиком невеликої кількості снігопадів, якщо критичний поріг у 2°C буде подолано. Але це не найпесимістичніший прогноз: при досягненні порога в 4°C вище доіндустріального рівня, нестачу снігу відчують 98% курортів.

Сьогодні саме в Європі зосереджений найбільший світовий ринок зимового спортивного туризму: близько 60% лижників по всьому світу віддають перевагу європейським схилам. Однак учені вважають, що деяким із найпопулярніших напрямків регіону незабаром просто не буде що запропонувати відвідувачам взимку. Статистика свідчить про те, що 89% курортів у Піренеях, розташованих на кордоні Франції та Іспанії, стикаються з високим ризиком невеликих снігопадів у разі потепління планети на 2°C вище доіндустріального рівня.

Зазначимо, що "малий снігопад" відповідає кількості снігу, що випав у найгірші 20% сезонів у період між 1961 і 1990 роками. Команда попереджає, що ймовірність виникнення подібних умов становитиме щонайменше 50%. Результати також свідчать, що потепління Землі на 2°C призведе до нестачі снігу на 80% курортів уздовж усього французько-швецарського кордону, у французьких Альпах, імовірно, постраждає третина курортів.

Щоб розв'язати проблему нестачі снігу і зберегти траси гірськолижних курортів відкритими, автори дослідження пропонують власникам збільшити виробництво штучного снігу. Цей процес передбачає розпилення води в повітря, щоб вона замерзла, перш ніж впасти на землю.

Передбачається, що покриття штучним снігом половини всіх гірськолижних зон скоротить відсоток постраждалих курортів до 27%. При цьому в Альпах і Піренеях ця цифра може становити лише сім і дев'ять відсотків відповідно. Утім, якщо планета сягне позначки в 4°C, виробництва такої кількості штучного снігу буде недостатньо — 87% курортів все одно залишаться дуже вразливими.

Раніше Фокус писав про те, що для порятунку Землі від "закипання", людям потрібно перестати дихати.