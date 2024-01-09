Чи передається герпес у спадок: учені пояснили, як вірус пов'язаний із генами

Дослідники кажуть, що вірус простого герпесу не такий простий, як може здатися.

У світі понад 3 млрд людей є носіями вірусу простого герпесу 1-го типу (ВПГ-1). Відомо, що причиною герпесу є вірус, але чи можуть гени відігравати в цьому якусь роль, пише IFLScience.

Герпес характерний пухирями, які утворюються на обличчі, найчастіше в ділянці губ. Через приблизно 10 днів пухирі лопаються, а на їхньому місці утворюється кірка. Попри те, що герпес не становить великої небезпеки для здоров'я, він може бути дуже болючим. Герпес також дуже заразний, тому медики радять уникати поцілунків і мити руки після дотику до ділянки, поки виразка не загоїться.

Попри всі зусилля, ВПГ-1 — хитрий вірус. Він зміг настільки поширитися серед дорослого населення країни, бо не всі знають, що є переносниками.

Річ у тім, що якщо у ваші клітини потрапив ВПГ-1, то його вже неможливо позбутися. Більшу частину часу він дрімає в наших нервових клітинах, але його активацію можуть викликати різні чинники.

Серед найпоширеніших причин перелічують такі:

Інше захворювання, травма або операція;

Медичне лікування, яке послаблює імунну систему;

Вплив сонячних променів;

Стрес;

Менструація.

Відомо, що не кожен носій ВПГ-1 бачить зовнішні прояви герпесу. Донедавна вчені не могли пояснити, чому так відбувається.

Герпес не є генетичним захворюванням у тому сенсі, в якому ми звикли думати, він не передається від батьків до дітей. Але це не означає, що гени не відіграють у його передачі жодної ролі.

Результати проведених досліджень дають змогу припустити, що ген білка під назвою аполіпопротеїн E-ɛ4, який найчастіше пов'язують із хворобою Альцгеймера, також збільшує ризик герпесу.

Також було перевірено тисячі генів і знайдено кілька, які допомагають імунній системі захищатися від активації ВПГ-1. Одним із таких генів виявився IL28b, який мутує у пацієнтів, які страждають на герпес.

Далі було знайдено так званий "ген сприйнятливості до герпесу-1", який збільшує ймовірність зараження. Невеликі варіації в цьому гені відповідають за те, чи буде людина часто хворіти на герпес після зараження ВПГ-1.

Нещодавні генетичні дослідження також дали змогу заглибитися в історію ВПГ-1 у людей: одне дослідження припускає, що все це, ймовірно, почалося, коли ми почали цілувати одне одного.

Нагадаємо, вчені з'ясували, як на Землі поширився герпес. Масова міграція і поцілунки древніх людей 4,5 тисячі років тому дали поштовх для розвитку простого герпесу.