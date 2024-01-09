Жаб роками варили, щоб зрозуміти, чи можуть вони вистрибнути з окропу: все виявилося марним

Легенда про "синдром жаби, що вариться" існує не одне століття і вчені нарешті раз і назавжди закрили це питання.

Легенда свідчить: якщо помістити жабу прямо в киплячу воду, вона одразу ж вистрибне, однак якщо помістити її в холодну воду, а потім поступово нагрівати, земноводне не помітить цього і залишиться у воді до моменту, поки не звариться повністю, пише IFLScience.

Цю легенду у 80-х часто використовували люди як метафору про те, що людям слід побоюватися повільного звикання до незвичної або термінової ситуації, помічаючи небезпеки, які їм загрожують. Цю легенду також використовували та з іншою метою, наприклад, бізнесменам говорили про те, що для досягнення будь-якого результату, необхідно вводити зміни повільно.

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Однак чи справді вчені проводили настільки жорстокі експерименти над жабами, щоб зрозуміти, як вони діятимуть за таких обставин? На жаль, відповідь позитивна.

У 19-му столітті кілька вчених намагалися відповісти на це спірне питання. Під час експерименту Фрідріх Леопольд Гольц вирізав півкулі мозку у тварин, залишаючи лише невелику частину, що відповідає за рефлекси, щоб вони могли реагувати.

Далі вчений провів два експерименти. У першому він поміщав у резервуар здорових жаб, а потім поступово нагрівав воду до 42°C: тварини намагалися врятуватися, але однаково були зварені живцем, оскільки установка просто не давала їм змоги покинути резервуар. У другому експерименті, вчений поміщав у воду жаб з видаленою частиною мозку і спостерігав за тим, як вони майже не рухалися, навіть коли температура досягла 56°C, після чого тварини почали сіпатися.

На жаль, це не єдині жорстокі експерименти. Кілька інших учених також намагалися зварити жаб живцем з різною швидкістю. Наприклад, в одному експерименті вчений все ж спорудив жабам коркову платформу, на яку вони могли б вибратися, щоб не зваритися заживо. Вченому вдалося нагріти тварин до 37,5°C. До слова, автор дослідження зупинився на цьому експерименті, оскільки припустив, що це гранична точка, після якої жаб паралізує і вони просто не здатні врятуватися.

Пізніше були й інші спроби, проте результати досліджень варіювалися залежно від того, наскільки швидко нагрівалася вода. Крім того, були й інші чинники, наприклад, організація експерименту могла заважати жабам покинути воду, що нагрівається.

За словами почесного професора біології в Університеті Оклахоми Віктора Гатчінсона, сучасна наука поставила в цій суперечці крапку, а тому людям більше нема чого мучити жаб.

По-перше, "критичні температурні максимуми" більшості видів жаб визначені кількома дослідженнями.

По-друге, під час нагрівання води зі швидкістю близько 1°C і поступового нагрівання води, активність жаб поступово збільшуватиметься і з часом вони дедалі лютіше намагатимуться вибратися з нагрітої води.

По-третє, якщо розмір і отвір контейнера дають змогу жабі вибратися, вона так і зробить, а не чекатиме моменту, поки звариться.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вперше спостерігали, що відбувається зі 100 тілами, які розкладаються.