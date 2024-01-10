Один у полі — не воїн. Насіння кунжуту корисне для організму, але є важливі нюанси

Насіння кунжуту є популярною добавкою в багатьох стравах і випічці, і дивлячись на його склад, можна подумати, що його можна їсти ложкою і зміцнювати своє здоров'я, проте реальність є куди більш неоднозначною.

Крихітне насіння з горіховим смаком, зване насінням кунжуту, яке ви часто бачите посипаним на бубликах і в різних стравах, — це не просто прикраса їжі. Воно багате на поживні речовини і є частиною нашого раціону вже тисячі років. Це насіння не просто ароматне і надає їжі особливого смаку, воно може стати важливим доповненням до здорового харчування, пише ABC News.

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Насіння кунжуту походить від рослини Sesamum indicum і міститься в невеликому зеленому стручку, що містить близько 80 насінин. Історично воно культивується вже понад 5 000 років у таких регіонах, як Пакистан та Індія. Вони не тільки є основним продуктом харчування в цих культурах, а й цінуються в традиційній китайській та індійській холістичній медицині.

Експертка з харчування Ліз Вейнанді з Медичного центру Векснера Університету штату Огайо, наголошує на користі кунжуту для здоров'я. Він багатий на клітковину, корисні жири, магній, вітамін Е, залізо і кальцій. Ці поживні речовини сприяють здоров'ю серця, потенційно знижуючи рівень холестерину і покращуючи показники тригліцеридів. Крім того, насіння кунжуту містить мідь, цинк, селен і вітаміни групи В, які життєво важливі для імунної функції.

Однак, незважаючи на свою поживну цінність, насіння кунжуту не є основним джерелом білка, якщо не вживати його у великих кількостях. В одній столовій ложці насіння кунжуту міститься близько 1,6 грама білка. Таким чином, воно є джерелом рослинного білка, але в дуже скромних кількостях.

Включення насіння кунжуту в раціон може бути корисним, особливо в поєднанні з іншими корисними продуктами. Регулярне вживання таких продуктів, як хумус, що містить насіння кунжуту у вигляді тахіні, може стати способом скористатися їхніми корисними властивостями в рамках ширшої, збалансованої дієти.

Важливо пам'ятати, що дієтичні потреби можуть бути різними, тож перед тим, як вносити суттєві зміни у свій раціон, слід проконсультуватися з медичним працівником. За всієї своєї поживності насіння кунжуту є поширеним алергеном. Воно входить до числа основних харчових алергенів, визнаних Управлінням з контролю за продуктами і ліками США.

Таким чином, хоча насіння кунжуту і не є самостійним суперпродуктом, воно є багатим поживними речовинами доповненням до збалансованої дієти, сприяючи здоров'ю серця та імунної функції. Їх довга історія використання в різних кухнях і лікувальних практиках підкреслює їх цінність, роблячи їх не просто кулінарною прикрасою.

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