Присідання вбережуть від заміни коліна: зміцнення м'язів ніг врятує від артриту

Нове дослідження вчених виявило зв'язок між співвідношенням певних м'язів ніг і ймовірністю необхідності хірургічного втручання в разі артриту.

Присідання і випади можуть стати нашим квитком до здорових колін, вважає наука. Нещодавнє дослідження проливає світло на те, що сильніші м'язи стегон можуть уберегти нас від столу хірурга, пише The Week.

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Наші м'язи стегна — це команда, яка невпинно працює разом, щоб ваші коліна були щасливі. Спереду в нас є квадрицепси, а ззаду — підколінні сухожилля. Ці м'язи — наші найкращі друзі, які завжди намагаються бути збалансованими, тому що вони відіграють ключову роль у ходьбі, бігу та взагалі в будь-якому русі, який ми здійснюємо. Якщо вони не синхронізовані, це може порушити роботу коліна і призвести до артриту.

Артрит колінного суглоба — це не серйозна проблема. Від нього страждає величезна кількість дорослих людей у всьому світі, і для багатьох він закінчується операцією із заміни колінного суглоба. Але в новому дослідженні є хороші новини для людей.

Дослідники уважно вивчили м'язи стегна людей, які перенесли операцію із заміни колінного суглоба, і порівняли їх із тими, хто не робив цього. Вони виявили досить цікавий зв'язок. Люди, у яких співвідношення об'єму квадрицепса (переднього м'яза) і підколінного сухожилля (заднього м'яза) було вищим, рідше потребували операції на коліні. Крім того, більш розвинені підколінні сухожилля і м'яз граціліс (тонкий м'яз усередині стегна), як виявилося, теж допомагають.

Якщо ви страждаєте від артриту колінного суглоба, то вправи, що зміцнюють квадріцепси і підколінні сухожилля, можуть стати вирішальним фактором, вважають автори. Йдеться не тільки про нарощування м'язів, а й про створення правильного балансу в тілі. А для тих, у кого немає проблем із колінами, ці вправи можуть стати чудовим профілактичним заходом.

Дослідження не стверджує, що присідання і випади — це чарівні ліки, але воно припускає, що вони можуть бути важливою частиною підтримки наших колін у хорошій формі. Тож наступного разу, коли ви думатимете про те, щоб пропустити день ніг у тренажерному залі, згадайте, що ваші коліна можуть подякувати вам за ці додаткові присідання і випади.

Раніше Фокус писав про те, що фізичні вправи можуть захистити від хвороби Паркінсона. Нове дослідження показало багатообіцяючий взаємозв'язок між фізичними навантаженнями і зниженням ризику хвороби.

Також Фокус писав про те, що вчені вперше у світі вилікували артрит у горили. У Будапештському зоопарку самка горили стала першим приматом, якому провели терапію стовбуровими клітинами. Експеримент обіцяє надію на лікування не тільки тваринам, а й людям.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.