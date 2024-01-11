На Місяці ніхто не був: теорія змови отримала продовження після заяви NASA (фото)

Скептики в соціальних мережах стверджують, що перенесення польоту людини на Місяць є ознакою того, що ніхто там насправді не був.

Минуло 55 років відтоді, як астронавти NASA вперше висадилися на поверхні Місяця, але відтоді теорії змови про те, що приземлення було сфальсифіковано, набули широкого поширення в усьому світі. Хоча жодна з цих теорій не має під собою реального підґрунтя, вони набули великої популярності. Тепер, коли стало відомо, що NASA змінило терміни повернення людини на Місяць з 2025 на 2026 рік, у соціальних мережах знову почали з'являтися повідомлення про те, що люди ніколи не відвідували супутник Землі. Деякі стверджують, що у NASA взагалі ніколи не було технологій для польоту на Місяць, пише Daily Mail.

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NASA зіткнулося з деякими труднощами під час підготовки до повторної висадки астронавтів на Місяць, тому одразу дві місячні місії, Artemis 2 і Artemis 3, було перенесено на пізніший термін. У першому випадку обліт астронавтів Місяця відбудеться не цього, а наступного року, а сама висадка на супутник Землі під час наступної місії відбудеться не 2025, а 2026 року. Це несподіване рішення NASA спричинило появу великої кількості повідомлень у соціальних мережах від прихильників теорії змови, яка говорить, що ніхто і ніколи не бував на Місяці.

NASA зіткнулося з деякими труднощами під час підготовки до повторної висадки астронавтів на Місяць, тому одразу дві місячні місії, Artemis 2 і Artemis 3, було перенесено на пізніший термін. У першому випадку обліт астронавтів Місяця відбудеться не цього, а наступного року, а сама висадка на супутник Землі під час наступної місії відбудеться не 2025, а 2026 року. Фото: NASA

Наприклад, можна виділити такі повідомлення від користувачів Мережі, які обговорюють рішення NASA:

"Те, як ви знову готуєтеся до висадки на Місяць, схоже на те, що ви вперше плануєте подорож на Місяць".

"Схоже, вони не можуть зрозуміти, як їм це вдалося вперше".

"Вони ніколи не будуть інсценувати ще одну "висадку на Місяць".

"NASA — це обман, висадка на Місяць була обманом".

"Схоже, що NASA тепер настільки некомпетентне, що вони не можуть організувати ще одну фальшиву посадку на Місяць, незважаючи на те, що у них є доступ до чудової комп'ютерної графіки".

Знаменита теорія змови стверджує, що астронавти NASA 1969 року насправді не приземлилися на Місяці, а все це було постановкою і містифікацією, створеною на Землі. Тобто все це було знято в студії, а потім транслювалося по всьому світу.

Знаменита теорія змови стверджує, що астронавти NASA 1969 року насправді не приземлилися на Місяці, а все це було постановкою і містифікацією, створеною на Землі Фото: NASA

Прихильники цієї теорії змови вважають, що США хотіли першими висадити людину на Місяці, тобто виграти космічні перегони з колишнім СРСР. Є люди, які навіть вважають, що Місяця взагалі не існує, а тому полетіти туди не можна.

Звісно, жодна з цих теорій не відповідає дійсності. Коли астронавти приземлилися на Місяці вони не просто гуляли там і робили фотографії. Астронавти також розмістили на поверхні Місяця систему рефлекторів, що складається зі 100 скляних призм, які діють як гігантське дзеркало. Це дає змогу обсерваторіям на Землі відбивати лазери від Місяця і точно визначати відстань між двома об'єктами. Ці дзеркала функціонують досі. Крім того, за посадкою на Місяць спостерігали астрономи на Землі. Досі зберігається багато даних про цю подію в архівах.

Які докази містифікації пропонують прихильники теорії змови?

Одне з найпоширеніших тверджень полягає в тому, що тіні на фотографії, зробленій Нілом Армстронгом, не паралельні. Але навіть на Землі можна спостерігати ситуації, коли дві паралельні лінії не здаються паралельними. Щоб розвінчати цей міф, потрібно вийти на вулицю, коли Сонце перебуває низько над горизонтом.

Одне з найпоширеніших тверджень полягає в тому, що тіні на фотографії, зробленій Нілом Армстронгом, не паралельні Фото: NASA

Ще одне поширене твердження, які висувають прихильники теорії змови, стосується знімка Базза Олдріна, що стоїть поруч із прапором США на Місяці. На світлині видно, як майорить прапор, але на Місяці немає вітру, то як же таке можливо? Відповідь, насправді, дуже очевидна. При більш уважному розгляді прапора видно, що його утримує металева жердина. Прапор зім'явся після зберігання під час польоту і залишився таким саме тому, що на Місяці немає вітру і слабка гравітація.

Ще одне поширене твердження, які висувають прихильники теорії змови, стосується знімка Базза Олдріна, що стоїть поруч із прапором США на Місяці Фото: NASA

Нарешті, прихильники теорії змови кажуть, що на жодній фотографії, зробленій на Місяці, не видно зірок на небі. Астронавти робили знімки під час місячного дня, а тому вся поверхня освітлена яскравим світлом Сонця. Щоб отримати чіткі знімки поверхні Місяця, камері була потрібна мала діафрагма і коротка витримка, а це означає, що зірок просто не буде видно на плівці.

Прихильники теорії змови кажуть, що на жодній фотографії, зробленій на Місяці, не видно зірок на небі Фото: NASA

Науковці вважають, що ця та інші теорії змови настільки живучі через те, що деякі люди не довіряють ні уряду, ні вченим і вважають, що все, що їм кажуть — це брехня. Але Місяць існує, астронавти вже були там і знову повернуться на супутник Землі. Насправді політ на Місяці — це дуже дорогий захід, який до того ж потребує серйозних технологічних рішень.

Яскравим свідченням того, що політ на Місяць не завжди може закінчиться успішно, є місія Peregrine. Лише кілька днів тому посадковий модуль із набором новітніх наукових інструментів вирушив у космос, щоб приземлитися на Місяці. Але сталася аварія, і тепер він не зможе здійснити посадку, як уже писав Фокус .