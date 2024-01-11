Прийом магнію допоможе міцніше спати, вважають учені: що говорять експерти про його ефективність

Вчені вважають, що прийом магнію може позитивно позначитися на якості нашого сну, і поки наука на повну вивчає цей незвичайний зв'язок, експерти висловилися про те, наскільки це ефективно.

У сучасному швидко мінливому світі повноцінний сон є розкішшю для багатьох. Останнім часом дедалі більше уваги приділяється двом ключовим речовинам — мелатоніну і магнію, та їхній потенційній ролі в тому, щоб допомогти нам краще спати. Про те, що являють собою ці речовини, як вони впливають на сон і що говорять про них фахівці, пише Health.

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Мелатонін — це не просто добавка, це гормон, який природним чином виробляється нашим мозком у відповідь на темряву. Це маленьке диво допомагає регулювати наш внутрішній годинник, сигналізуючи організму про те, що настав час засинати і відпочивати. Однак вироблення мелатоніну може бути порушене сучасним життям — яскраве світло і вечірнє проведення часу за екраном впливають на це. Попри популярність мелатонінових добавок, вони не є універсальним рішенням, каже Катріна Хартог, директорка з клінічного харчування в Mount Sinai West. Ефективність мелатоніну може варіюватися залежно від індивідуальних проблем зі здоров'ям і порушень сну.

Магній, життєво важливий мінерал, бере участь у більш ніж 300 біохімічних реакціях у нашому організмі. Він необхідний для роботи нервів і м'язів, підтримання кров'яного тиску і рівня цукру в крові, а також бере участь у виробництві кісткової тканини, білка і ДНК. Магній можна знайти в різних продуктах харчування, таких як бобові, горіхи, насіння, зелені листові овочі, цільне зерно, молоко, йогурт і збагачені крупи. Незважаючи на велику кількість магнію в них, деяким людям, особливо літнім, організм яких засвоює магній не так ефективно, все ж таки необхідні добавки.

Хоча багато досліджень ще тривають, учених інтригує те, як магній може впливати на сон, впливаючи на вироблення мелатоніну. Деякі експерти вважають, що достатній рівень магнію може впливати на те, наскільки добре ми синтезуємо мелатонін, що, своєю чергою, може поліпшити якість сну. Саме тому деякі препарати для сну містять одночасно і мелатонін, і магній.

Перш ніж кинутися до прилавка з добавками, пам'ятайте, що індивідуальні потреби у здоров'ї у всіх різні. Важливо проконсультуватися з медичним працівником, перш ніж починати прийом добавок. Деякі з них можуть небезпечно взаємодіяти з ліками, а справжньою причиною проблем зі сном можуть бути проблеми зі здоров'ям. Крім того, час має значення, особливо для мелатоніну, який в ідеалі слід приймати ввечері, щоб відповідати природним циклам сну.

І мелатонін, і магній відіграють важливу роль у нашому сні, але для повного розуміння їхнього взаємозв'язку та ефективності необхідні додаткові дослідження. Очевидно лише, що для сну важливий цілісний підхід, що включає дієту, здоровий спосіб життя і, за необхідності, правильні добавки під керівництвом фахівця.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили несподівану користь денного сну. Дослідники вважають, що легкий сон протягом дня здатний поліпшити концентрацію і пам'ять, і навіть запобігти руйнівній хворобі.

Також Фокус писав про дев'ять простих способів поліпшення якості сну. Мільйони людей відчувають проблеми зі сном, що негативно позначається на їхньому повсякденному житті, але це можна виправити, кажуть експерти.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.