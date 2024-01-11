Уперше в історії. Китай відправляє модуль для збору зразків на зворотному боці Місяця

Це вже друга місія Китаю зі збору зразків на Місяці.

У середу, 10 січня, на китайський космодром Веньчан, що на острові Хайнань, доправили посадковий модуль "Чан'е-6", призначений для першого в історії збирання зразків на зворотному боці Місяця. Апарат масою 8,2 тонни відправить у космос ракета-носій "Чанчжен-5" приблизно в травні цього року. А поки триватиме підготовка до цієї історичної місії. Про те, як відбуватиметься місія Китаю на Місяць, а також про подальші плани Китаю на супутник Землі, пише SpaceNews.

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Згідно із заявою Китайського національного космічного управління, незабаром розпочнеться підготовка до запуску одразу чотирьох апаратів на Місяць, які входять до складу місії "Чан'е-6". Спочатку на орбіту навколо Місяця буде виведено супутник-ретранслятор Queqiao-2 за допомогою ракети-носія "Чанчжен-8". Цей супутник необхідний для підтримки зв'язку з посадковим модулем на зворотному боці Місяця. Запуск заплановано на найближчі місяці.

А вже, імовірно, у травні цього року, до Місяця за допомогою ракети-носія "Чанчжен-5" вирушать одразу три апарати: сам посадковий модуль "Чан'є-6", апарат для відправки зразків на орбіту навколо Місяця і модуль для доставки цих зразків на Землю.

Нова китайська місія є продовженням успішної місії "Чан'е-5" 2020 року. Тоді посадковий модуль зібрав на видимій стороні Місяця в Океані Бур 1731 грам місцевого реголіту. Після чого ці зразки були доставлені на Землю за допомогою інших космічних апаратів. Якщо ця місія тривала 23 дні, то місія "Чан'е-6" триватиме 53 дні.

Місія Китаю на зворотному боці Місяця

Новий китайський посадковий модуль має приземлитися на зворотному боці Місяця в кратері Аполлон у південній півкулі зворотного боку Місяця. Вчені хочуть отримати 2 кг не тільки поверхневого реголіту, а й гірської породи з кори Місяця. Модуль добуде останні зразки за допомогою буріння поверхні.

Після того, як зразки будуть зібрані в спеціальну капсулу, вона вирушить на борту спеціального апарату на орбіту навколо Місяця, де передасть зразки модулю, призначеному для їхньої доставки на Землю. Коли модуль наблизиться до Землі, то він випустить в атмосферу капсулу зі зразками.

Орбітальний модуль місії "Чан'є-5" зробив це приголомшливе зображення Місяця і Землі 2020 року Фото: space.com

Учені вважають, що дослідження породи зі зворотного боку Місяця дасть змогу краще зрозуміти історію нашого супутника, Землі та всієї Сонячної системи. Також учені зможуть з'ясувати, чому існує різниця у складі породи на видимому і зворотному боці Місяця.

Спочатку зразки, зібрані "Чан'е-6", вивчатимуть тільки китайські вчені, але потім вони передадуть частину зразків із Місяця в інші країни світу. Варто сказати, що, хоча місія "Чан'є-5" завершилася ще 2020 року, доступ до зразків місячного реголіту вчені з усього світу отримали тільки в серпні 2023 року.

На сьогодні єдине в історії успішне приземлення на зворотному боці Місяця здійснили також китайські апарати місії "Чан'є-4": посадковий модуль і місяцехід. Хоча Китай не надає багато даних про цю місію, все ж країна заявляє, що обидва апарати все ще працюють.

Плани Китаю на Місяць

Нову місію Китаю на Місяць, і наступні в найближчому майбутньому, експерти вважають випробувальними перед висадкою двох китайських астронавтів на супутнику Землі до 2030 року. Принаймні Китай заявляє, що така мета існує.

Також Китай планує в середині наступного десятиліття побудувати в районі південного полюса Місяця Міжнародну місячну дослідницьку станцію, тобто місячну базу. До проєкту зі створення цієї бази на початок грудня 2023 року долучилися ще 7 країн: Венесуела, Росія, Білорусь, Південна Африка, Азербайджан, Пакистан і Єгипет.

Як уже писав Фокус, після заяви NASA про те, що пілотована місія на Місяць перенесена на рік, відома теорія змови отримала продовження. Скептики в соціальних мережах стверджують, що перенесення польоту людини на Місяць є ознакою того, що ніхто там насправді не був.