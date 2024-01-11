Найкрихітніша ікласта жаба на Землі: самці рвуть суперників на частини, але "обіймають" дітей

Дослідникам вдалося відкрити новий вид напрочуд крихітних жаб з іклами, які вони використовують для полювання і захисту території.

Може здатися дивним, що у жаб є зуби, але насправді це не зовсім так. Вчені відзначають, що у багатьох видів жаб є малопомітні зуби, розташовані на верхній щелепі. Однак у понад 70 видів роду Limnonectes присутні більш помітні іклоподібні зуби, що виступають на нижній щелепі, пише Live Science.

Новий вид ікластих жаб був названий Limnonectes phyllofoli й виявлений, коли вчені помітили кладки яєць на листках, що були розташовані занадто високо над водою. Пізніше вчені помітили та самих жаб, довжина яких сягала не більше 3 сантиметрів. Тепер вони вважаються найкрихітнішими ікластими жабами у світі, про яких відомо науці.

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Технічно шаблезубі структури, розташовані на нижній щелепі жаб зовсім не є справжніми зубами, а являють собою кісткові виступи. Як правило, земноводні використовують свої ікла для боротьби з конкурентами за територію, щоб відкласти яйця. Крім того, передбачається, що вони використовують ікла під час харчування, щоб прокушувати захисні оболонки здобичі, наприклад, комах і крабів.

Однак крихітні розміри зовсім не єдина особливість нового виду. Вчені також помітили їхню дивну поведінку під час гніздування в тропічних лісах Сулавесі. Команда помітила скупчення жаб'ячих яєць, розкидані по моховитих валунах, листках папороті та навіть листю молодих дерев. Це вельми здивувало вчених, оскільки більшість інших видів воліють відкладати свої яйця на берегах річок або в самих ставках.

Дослідники вперше виявили новий вид, коли помітили дивну поведінку під час гніздування в тропічних лісах Сулавесі Фото: Sean Reilly

Куди цікавішим виглядає і те, що саме самці повертаються до кладок яєць, а зовсім не самки, як це відбувається у більшості видів. За словами провідного автора дослідження, наукового співробітника Польового музею в Чикаго Джеффа Фредеріка, така поведінка самців не є новою для науковців, проте вона надзвичайно рідкісна. Наприклад, самці є основними доглядачами лише в одного іншого виду ікластих жаб, L. arathooni, який відкладає яйця на рівні землі на берегах струмків і ставків.

Ще одним дивовижним для вчених виявилося те, що самці приходять до кладок, щоб "обійняти" своїх дітей, таким чином вони не допускають пересихання яєць. Науковці з'ясували, що самці покривають яйця сполуками, які виділяють власною шкірою, — це дає змогу зберегти потомство вологим, а також запобігти бактеріальним і грибковим інфекціям у кладці.

Кожне жаб'яче гніздо з яйцями розташовувалося на висоті близько 1 метра над водоймою: таким чином під час вилуплення пуголовки зможуть відразу потрапити у воду. Дослідники вважають, що така незвичайна поведінка під час гніздування може допомогти пояснити, чому жаби стали такими маленькими й мають крихітні гострі ікла порівняно з більшими зубами їхніх родичів.

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