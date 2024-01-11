Небезпека, що витає в повітрі: забруднення довкілля пов'язали з проблемами шкіри

Проблеми дерматологічного характеру зачіпають мільйони людей по всьому світу, і вченим вдалося виявити чергове поширене й непомітне джерело різноманітних шкірних захворювань.

Недавнє дослідження, проведене в Массачусетській лікарні загального профілю, виявило дивовижний зв'язок між забрудненням повітря і здоров'ям нашої шкіри. Команда вчених помітила збільшення кількості пацієнтів із проблемами шкіри в період високого забруднення повітря в Бостоні. Це спонукало їх до подальших досліджень і незвичайних відкриттів, пише Wired.

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Команда дослідників під керівництвом дерматолога Шаді Коурош проаналізувала дані про навколишнє середовище за п'ять років, а також історії хвороби пацієнтів. Висновки були очевидні: підвищення рівня забруднення повітря, зокрема чадного газу, збігалося зі збільшенням кількості звернень до лікарні з приводу шкірних захворювань, таких як екзема. Яскравий приклад: коли рівень чадного газу потроївся під час лісових пожеж у Канаді 2023 року, кількість звернень до дерматологів у Бостоні зросла з 20 до 160.

Але важливі не тільки такі великі події, як лісові пожежі. Повсякденне забруднення від транспорту і промисловості також відіграє свою роль. Наприклад, дослідження, проведене в Китаї, пов'язало тривалий вплив забрудненого повітря зі збільшенням проблем зі шкірою у дітей. Забруднювальні речовини, особливо для тих, хто страждає на такі захворювання, як екзема, послаблюють захисний бар'єр шкіри, що призводить до запалення і прискореного старіння.

Це дослідження має ширше значення. Оскільки понад 99% населення планети проживає в районах із рівнем забруднення повітря, що перевищує нормативи Всесвітньої організації охорони здоров'я, здоров'я шкіри викликає серйозну заклопотаність. Хронічні захворювання шкіри можуть серйозно вплинути на якість життя, призвести до порушень сну, тривожності та соціальних проблем.

Що ж робити, якщо ви живете в забрудненому районі? Захисні заходи, такі як носіння масок і прикриття шкіри, можуть допомогти в періоди високого забруднення, вважають учені. Регулярне використання повітряних фільтрів удома і застосування мінеральних сонцезахисних кремів також можуть забезпечити щоденний захист. Ретельне очищення шкіри та зволоження гіпоалергенними засобами також можуть допомогти уникнути ускладнень.

Крім індивідуальних дій, це дослідження наголошує на необхідності вжиття більш дієвих заходів у сфері громадської охорони здоров'я для боротьби із забрудненням повітря. Автори закликають уряди ухвалити більш екологічну транспортну політику і боротися зі зміною клімату, яка, як очікується, з часом погіршить якість повітря. Йдеться не тільки про здоров'я шкіри, а й про ширший вплив змін довкілля на наше благополуччя.

Раніше Фокус писав про те, що майже вся Європа дихає токсичним повітрям. Дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) показали, що майже 98% населення європейського континенту живуть у регіонах, де якість повітря більш ніж удвічі гірша за норму.

Також Фокус писав про те, як люди здатні змінювати хімічний склад повітря. Завдяки новому дослідженню експерти зможуть глибше вивчити питання про те, який вплив люди чинять на навколишній світ.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.