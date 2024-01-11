Грав Deftones на гітарі під час видалення пухлини в мозку: у Маямі пройшла унікальна операція

Неймовірна за своєю складністю і незвичайним підходом операція відбулася нещодавно в Маямі. Молодий чоловік був у свідомості і грав на гітарі, поки хірурги видаляли пухлину з його мозку.

Нещодавно професійний гітарист Крістіан Нолен взяв участь у незвичайній медичній процедурі — операції на власному мозку. Незвичайним її зробив той факт, що Нолен був не просто пацієнтом, він став активним учасником операції, граючи на своїй гітарі. Цей незвичайний метод був застосований під час складної операції з видалення гліоми, різновиду пухлини мозку, з правої лобової частки гітариста, пише UPI.

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Вибір Нолена на користь гри на гітарі був зроблений не просто заради розваги. За допомогою подібної незвичайної активності лікарі переслідували важливу мету. Пухлина розташовувалася в частині мозку, що відповідає за контроль рухів його лівої руки. Щоб хірурги змогли видалити якомога більше пухлини, не пошкодивши здатності Нолена грати, вони розробили унікальний підхід. Під час вирішального етапу двогодинної операції Нолен перебував у свідомості і грав на гітарі.

Доктор Рікардо Комотар, який керував операцією в Сильвестрівському комплексному онкологічному центрі в Майамі, пояснив, що неспання Нолена та гра на гітарі дали змогу хірургам ретельно спостерігати та зберегти ділянку мозку, яка контролює рухи руки. Цей інноваційний підхід є частиною ширшої методики, відомої як "хірургія мозку в бадьорому стані", яка стає дедалі поширенішою під час проведення таких делікатних операцій.

Процедура почалася з того, що Нолена ввели в стан наркозу, а потім застосували регіональну анестезію, щоб відбулося оніміння шкіри голови. Коли операція сягнула особливо чутливої стадії, молодого чоловіка розбудили і дали йому гітару, щоб він пограв. Для гри він обрав пісні Deftones. Його гра також продемонструвала його дрібну моторику під час операції.

Операції на мозку у свідомості мають низку переваг. Вони не тільки допомагають хірургам мінімізувати пошкодження під час видалення пухлини, а й покращують результати лікування пацієнтів. За словами доктора Армана Дагала, завідувача відділення нейроанестезіології центру, цей метод призводить до зниження частоти ускладнень, скорочення термінів перебування в лікарні та менш інтенсивного післяопераційного спостереження. Пацієнти швидше відновлюються, оскільки менше піддаються впливу анестетиків, що знижує ймовірність виникнення побічних ефектів, таких як нудота.

Випадок Крістіана Нолена виділяється тим, що він використовував специфічну навичку — гру на гітарі, як маркер у реальному часі під час операції. Такий підхід підкреслює прогрес у нейрохірургії та персоналізовані методи, що розробляються для поліпшення догляду за пацієнтами. Нолен продовжує лікування і повернувся до гри на інструменті, який став для нього не просто хобі, а й ключовим фактором успіху боротьби за його життя.

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