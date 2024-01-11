Вразило своїми розмірами: на острові Евбея знайшли храм Артеміди VII століття до н. е. (фото)

Археологи виявили древній храм присвячений Артеміді на острові Евбея в Егейському морі. За оцінками вчених, цю споруду збудували ще у VII столітті до н. е., проте вони знайшли також залишки ще древніших споруд.

У результаті чотирирічної співпраці швейцарські та грецькі археологи розкопали храм Артеміди Амаринтської на грецькому острові Евбея, Греція. Будівля, датована VII століттям до н. е., перевершила всі очікування своєю неймовірною довжиною — 34 метри, пише Ancient Origins.

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План храму виявився апсидним, з півкруглою апсидою на одному кінці — рідкість для цього періоду. Поряд із храмом під час нещодавніх розкопок виявили різні артефакти, такі як вази, зброя та ювелірні прикраси.

Однією з видатних знахідок стала голова зі слонової кістки з єгипетськими рисами, яка потребувала значних реставраційних зусиль через свій початковий стан. Ця та інші знахідки проливають світло на історичне значення святилища Артеміди Амаринтської.

Зібрані за роки інтенсивних польових досліджень дані зараз аналізує міжнародна команда фахівців, серед яких археозоологи, археоботаніки, експерти з мікроскопічного аналізу, фахівці з гончарства та архітектори.

Повна довжина храму, показаного тут, становить 34 метри Фото: Swiss School of Archaeology in Greece

Знайдені археологами сліди пожежі на цьому місці свідчать про часткове руйнування храму в другій половині VI ст. до н. е. Подальша тимчасова реставрація зі стінами з сирцевої цегли передувала будівництву абсолютно нової будівлі наприкінці століття.

Розкопки також виявили залишки з більш ранніх періодів, включаючи можливу будівлю IX або VIII століття до н. е., бронзові фігурки тварин і теракотову голову бика пізньої бронзової доби. Ці знахідки виділяють глибоке коріння культу Артеміди, що сягає доісторичних часів.

Одним з незвичайних аспектів відкриття є підтвердження практики традиційних жертвоприношень тварин у святилищі. Цей ритуал передбачав, що тварину в процесії вели до вівтаря, де її урочисто забивали як релігійне жертвоприношення. Обгорілі рештки певних частин символізували частку божества, встановлюючи священний зв'язок між послідовниками та божественним світом.

Голова зі слонової кістки, нещодавно знайдена в храмі, має єгипетські риси Фото: Swiss School of Archaeology in Greece

Святилище Артеміди Амаринтської, розташоване біля підніжжя пагорба, обжитого з часів бронзового віку, відкрило стіни 3-го тисячоліття до н. е., які, можливо, були частиною фортифікаційної системи. Поточні дослідження в регіоні спрямовані на розуміння того, як святилище інтегрувалося в стародавній ландшафт, досліджуючи природне середовище, розподіл поселень, сільськогосподарські угіддя, кладовища, кар'єри та комунікаційні мережі.

Артеміда, одна з центральних фігур грецької міфології, зображується як богиня полювання, дикої природи та диких тварин. Визнана незайманою богинею, вона символізує цнотливість і асоціюється з місяцем, а також стала покровителькою дітей та жінок. Святилище Артеміди Амаринтської є особливим культовим місцем, присвяченим її поклонінню.

Це відкриття не лише поглиблює наше розуміння давньогрецьких традицій, але й підкреслює значення Артеміди та її тривалу роль у різних регіонах. Її вплив поширювався на різні території, з численними культами та фестивалями, присвяченими їй, що робило її важливою частиною давньогрецьких релігійних і культурних традицій.

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