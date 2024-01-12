Як захистити собаку від сильних морозів: кілька порад допоможуть убезпечити улюбленця на прогулянці

Дослідники розповіли, що прогулянки в сніжну та холодну погоду можуть нашкодити тварині. Хороші новини — цього можна уникнути.

Більшість власників домашніх тварин добре обізнані про заходи, які допоможуть убезпечити улюбленців влітку. Однак опитування свідчать про те, що далеко не всі знають, що холодна зимова погода також може завдати шкоди улюбленцю, пише Daily Mail.

Як і люди, собаки також можуть страждати, коли температура повітря падає, а тому варто переконатися, що ви вживаєте правильних заходів, щоб захистити вихованця від холоду. Багато собак люблять гратися і бігати в снігу, проте ветеринари попереджають, що це може бути небезпечно для деяких порід собак.

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Тоді як деякі собаки з густою і довгою шерстю можуть спокійно насолоджуватися прохолодою на відкритому повітрі, власникам дрібніших і короткошерстих порід варто зробити більше кроків, щоб не дати тваринам замерзнути.

За словами ветеринара Бена Вета, тримати улюбленця в теплі в холодну погоду є обов'язковим, а породам із коротшою шерстю знадобиться додаткове утеплення у вигляді зимового одягу. Однак далеко не всім вихованцям сподобається носити одяг, а тому експерти радять привчати тварин "поступово і позитивно".

Ветеринар також радить перевіряти лапи собак, щоб сніг не скочувався в них і не завдавав тваринам болю. Не менш небезпечною для улюбленців може виявитися і кам'яна сіль, яка використовується для захисту доріг і тротуарів від льоду. Потрапивши на лапи тварин, вона може викликати подразнення, крім того, слід стежити, щоб вихованець не ковтав її — це може бути небезпечно.

Небезпека солі на дорогах полягає в тому, що ветеринари не можуть сказати, якої кількості достатньо для появи "ознак токсичності". Водночас за словами вчених, навіть мала кількість солі може бути небезпечною для вихованців. Вчені попереджають, що проковтування може призвести до підвищення концентрації натрію в крові, що викликає спрагу, блювоту, а також млявість. У найважчих випадках може виникнути ризик судом і пошкодження нирок.

Вет також радить ретельно витирати лапи, шерсть на ногах і животах вихованця після прогулянки. Якщо ви запідозрили, що ваш вихованець наковтався солі на вулиці, вам слід негайно звернутися до ветеринара.

Розуміння того, коли може бути занадто холодно для прогулянок, також надзвичайно важливе. За даними вчених з Університету Тафтса в Массачусетсі температура від -1°C до 4°C "потенційно небезпечна" для собак дрібних і середніх розмірів. У результаті ветеринари не радять тривалі прогулянки з вихованцями під час морозів, оскільки це може вплинути на температуру їхнього тіла.

Науковці також радять звертати увагу на блідість ясен, тремтіння, скутість рухів і небажання рухатися — усе це є потенційними ознаками переохолодження. Якщо у вашого улюбленця проявляються будь-які з цих ознак, вам слід негайно занести його в дім і загорнути в теплу тканину. Після цього власникам слід звернутися за консультацією до ветеринара.

За словами ветеринарного лікаря Ніка Хорнімана, щоб трохи убезпечити улюбленців у холодну погоду, слід також вирушати на прогулянку в сонячний час доби — це найбезпечніший варіант. У міру зниження температури найкраще гуляти зі своїм пухнастим другом з 8:00 до 15:00 протягом пів години або менше.

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