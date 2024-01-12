Прокляття Землі. Незабаром населення прибережних районів різко постаріє: що стане причиною

Нове дослідження припускає, що середній вік прибережних угруповань різко зросте на неймовірні 10 років, і річ не тільки в сонячних променях.

Кліматична криза, про яку вчені попереджали роками, вже тут: 2023 рік офіційно визнано найспекотнішим за всю історію, на світ обрушилися екстремальна спека, посухи та лісові пожежі, а вченим більше не вистачає навіть самого червоного кольору для позначення спеки. Тепер учені озвучили ще одне попередження, що лякає — середній вік жителів прибережних районів різко зросте на цілих 10 років, пише Daily Mail.

Нове дослідження команди з Університету Флориди показало, що в не такому вже далекому майбутньому зміна клімату призведе до різкого старіння населення прибережних районів. Причому вчені попереджають, що винуватцем буде зовсім не сонячне тепло.

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Команда виявила, що підвищення рівня моря призведе до відтоку молодих людей, які мігрують від узбереж. Причому ця тенденція матиме глобальний характер, унаслідок чого вже до 2100 року середній вік спільнот зросте на 10 років.

Підвищення рівня моря призведе до різкого збільшення кількості молодих людей, які мігрують із прибережних округів Фото: PNAS

Очікується, що вже в цьому столітті чисельність населення прибережних районів перевищить один мільярд осіб у всьому світі. Результати дослідження свідчать, що підвищення рівня моря через кліматичні зміни врешті-решт змусить сотні мільйонів людей залишити свої домівки та переміститися далі вглиб суші.

За словами провідного автора дослідження, соціолога Метта Гауера, відтік прибережного населення, ймовірно, буде набагато гіршим, ніж раніше припускали вчені. Команда припускає, що реальний відтік прибережного населення буде в 5,3-18 разів вищим, ніж очікувалося раніше. Нові висновки вчених ґрунтуються на останніх даних, що враховують непряму міграцію лікарів і працівників сфери послуг, які підуть за молодими мігрантами на їхнє нове місце проживання.

Підвищення рівня моря призведе до різкого збільшення кількості молодих людей, які мігрують із прибережних округів Фото: PNAS

Водночас на думку команди, позаду цієї міграції залишаться літні жителі прибережних районів, унаслідок чого середній вік населення істотно підвищиться. Автори дослідження сподіваються, що отримані ними результати допоможуть місцевим громадам підготуватися до різких змін у життєво важливих послугах, наприклад, охороні здоров'я.

Дослідження вчених ґрунтується на безлічі демографічних даних і важко прогнозованих вторинних ефектах, а також стандартних моделях небезпеки повеней і моделі міграції в округах США. Фактично робота вчених ґрунтується на 40-річному досвіді екологічної міграції по всій території США.

Раніше Фокус писав про те, що рівень моря піднявся у 2 рази вище, ніж передбачалося: що підкосило Світовий океан.