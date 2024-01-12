Земля не буде колишньою: у 2024 році планета вперше переступить небезпечну межу

Дослідники прогнозують, що нинішнього року клімат планети вперше вийде за межі потепління в 1,5°C — яким буде новий світ.

Минулий, 2023 рік, офіційно став найспекотнішим в історії спостережень, з величезним відривом побивши попередній рекорд 2016 року. Дані також свідчать про те, що він став першим роком, коли середня глобальна температура планети майже досягла порога потепління в 1,5°C порівняно з доіндустріальним періодом, пише Science Alert.

Дослідники вперше заявили про те, що Земля наближається до критичного порогу, але людство ще має силу "обмежити довгострокове потепління". Водночас деякі вчені, зокрема колишній кліматолог NASA Джеймс Хансен, прогнозують, що 2024 рік стане першим в історії, коли середня температура планети перевищить поріг у 1,5°C, як порівняти з доіндустріальним. Яке майбутнє в такому разі чекає на планету?

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Нагадаємо, що цільовий показник у 1,5°C було визначено Паризькою угодою ще 2015 року. Учені впевнені, що кліматична криза не настане відразу ж після "першого контакту". Більшість кліматичних переломних моментів, які можуть призвести до того, що кліматична система Землі просто вийде з ладу, як вважають учені, не очікуються доти, доки на планеті не стане стабільно тепліше на 1,5°C, ніж у доіндустріальний період.

Хороші новини полягають у тому, що середня глобальна температура планети, ймовірно, знизиться, щойно нинішнє Ель-Ніньйо, яке панує в Тихому океані та впливає на клімат планети загалом, зникне. Однак водночас учені попереджають, що 2024 рік може стати першим роком, коли планета вперше досягне межі в 1,5°C.

Наслідки подолання порога в 1,5°C

Планета невблаганно нагрівається і це стосується не тільки суші, а й океанів — вони буквально закипають, як і все живе в них. У зоні ризику опинилися тропічні коралові рифи, які, як вважається, містять більше видів, ніж будь-яка інша екосистема планети.

За словами коралових біологів Адель Діксон і Марія Бегер з Університету Лідса, корали пристосувалися жити в певному температурному діапазоні, а тому занадто високі температури протягом тривалого періоду часу можуть знебарвити їх. Зрештою коралові рифи можуть просто померти.

Прогнози вчених свідчать про те, що досягнення температурного порога в 1,5°C призведе до загибелі 99% рифів — ці екосистеми зазнаватимуть впливу нестерпної спеки. Інші дослідження також прогнозують, що досягнення порога в 1,5°C поставить під загрозу існування 15% усіх видів, що мешкають в океані. Якщо ми подолаємо рубіж у 2,5°C, кількість постраждалих видів збільшиться вдвічі.

Люди також постраждають

При досягненні порога в 1,5°C людство ризикує спровокувати хвилі тепла настільки інтенсивні, що вони перевершать здатність людського тіла охолоджуватися. Простими словами, планета може нагрітися до такої міри, що людська фізіологія просто не витримає таких температур.

Учені зазначають, що в різних регіонах планети потепління відбувається з різною швидкістю, а тому в деяких країнах цей поріг може бути подоланий швидше, ніж в інших.

Скільки часу є у людства?

Масове вимирання видів і нищівна спека стають дедалі імовірнішими при підвищенні температури на 1,5°C. Крім того, на планету чекають більш катастрофічні шторми й руйнування крижаних щитів.

Прогнози вчених свідчать про те, що для порятунку планети необхідно усунути викиди парникових газів, тобто в найкоротший термін відмовитися від використання вугілля, нафти та газу, на частку яких припадає 80% енергоспоживання в усьому світі.

За словами вчених з Університету Лідса, якщо людство хоче мати 50 на 50 шансів обмежити глобальне потепління планети до 1,5°C, ми фактично можемо собі дозволити викинути ще лише 250 гігатонн вуглекислого газу. Простими словами, у нас є всього близько 6 років, щоб запобігти кліматичній катастрофі.

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