Гігантські сонячні ферми доб'ють клімат Землі: на що очікувати від погоди

Дослідники змоделювали наслідки встановлення мегаструктур для генерації сонячної енергії.

Учені з'ясували, що сонячні ферми певного розміру можуть змінити погоду на Землі, пише ScienceAlert.

У новому дослідженні вчені з'ясували, як гігантські сонячні ферми можуть змінити клімат і вплинути на виробництво сонячної енергії в інших частинах світу.

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Наразі дослідники знають, що поточна зміна клімату в довгостроковій перспективі може вплинути на хмарний покрив деяких регіонів на планеті, а також на те, скільки сонячної енергії там зможуть генерувати. Наприклад, у Північній Європі, ймовірно, знизиться рівень генерації, а на решті частини Європи, на східному узбережжі США та в північному Китаї збільшиться кількість сонячної енергії.

Якщо людство коли-небудь побудує на планеті по-справжньому величезні сонячні ферми, які охоплять цілі країни або континенти, вони матимуть аналогічний ефект на погоду.

У дослідженні використовувалася комп'ютерна модель для системи Землі. Зокрема, учені перевірили, як сонячні ферми, що покривають 20% території Сахари, вплинуть на вироблення сонячної енергії в усьому світі.

Річ у тім, що панелі сонячних батарей темного кольору, тому поглинатимуть набагато більше тепла, ніж світлий пісок пустелі. Попри те, що частина цієї енергії перетворюватиметься на електрику, більша її частина нагріватиме панелі. Коли ж мільйони таких панелей будуть згруповані разом, тоді вся територія нагріватиметься.

Якби така ферма була в Сахарі, то таке нове джерело тепла змінило б глобальні кліматичні умови. Воно перемістило б опади з тропіків так, що пустеля знову б стала зеленою, як це було близько 5 тис. років тому.

Такі зміни вплинуть на структуру хмарного покриву, а також на те, скільки сонячної енергії генеруватиметься в решті частини світу.

Хмарнішими стануть такі регіони як Близький Схід, південна Європа, Індія, Східний Китай, Австралія і Південний Захід США. А ось більше сонячної енергії зможуть отримувати Центральна та Південна Америка, Карибський басейн, центральна та східна частина США, Скандинавія та Південна Африка.

Подібна картина з'явилася, коли вчені змоделювали вплив гігантських сонячних ферм, встановлених у Центральній Азії, Австралії, на Південному Заході США та Північному Заході Китаю. Кожна з моделей показала зміни в глобальному кліматі Землі.

Наприклад, гігантські сонячні ферми в австралійській глибинці зроблять сонячнішою Південну Африку, але похмурішою Велику Британію, особливо влітку.

Дослідники підкреслюють, що кліматичні умови можуть змінюватися на кілька відсотків, а це означає, що, наприклад, Скандинавія залишиться холодною, а в Австралії, як і раніше, буде спекотно та сонячно.

Також варто зазначити, що всі ці ефекти були засновані на гіпотетичних сценаріях. Моделювання для Сахари було засноване на покритті 20% території пустелі сонячними панелями, і навіть попри амбітні ідеї, щось подібне навряд чи з'явиться в найближчому майбутньому.

Наприклад, якщо площа покриття сонячними панелями скорочується до 5% Сахари, що також малоймовірно, глобальні наслідки залишаться незначними.

Нагадаємо, 2024 року планета вперше переступить небезпечну межу. Дослідники прогнозують, що нинішнього року клімат планети вперше вийде за межі потепління в 1,5°C — яким буде новий світ.