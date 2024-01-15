Відсутня ланка еволюції: вчені дослідили останки найстарішої розумної людини (фото)

Скам'янілості надали неоціненну інформацію про життя наших давніх предків Homo sapiens. Віком приблизно 160 000 років, вони відкрили скарбницю інформації про раннє існування людини.

Відкриття та розкопки скам'янілостей людини сучасного типу на місці знахідки Герто-Бурі в Ефіопії стали поворотним моментом у палеоантропології, відкривши унікальне вікно в далеке минуле Homo sapiens. Очолювана ефіопським палеоантропологом доктором Берхане Асфау, міжнародна команда дослідників у 1997 році вирушила в експедицію, досліджуючи регіон Середнього Авашу в Афарському трикутнику, пише Ancient Origins.

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Ця знахідка, яку назвали Людина Ідалту (Homo sapiens idaltu), кидає виклик нашим традиційним уявленням про еволюцію людини, пропонуючи унікальний погляд на життя ранніх Homo sapiens.

Місцезнаходження Герто-Бурі, розташоване в регіоні Середній Аваш, є палеонтологічною скарбницею завдяки геологічним силам, які оголили шари осадових відкладень, що зберегли стародавні скам'янілості.

Афарська улоговина геологічна депресія на Африканському Розі Фото: Wikipedia Commons

Скам'янілості, зокрема три майже повні черепи дорослої людини, відкривають вікно в минуле. Ретельно витягнуті з давнього озера, ці останки віком приблизно 160 000 років. Черепи демонструють поєднання примітивних і сучасних рис, кидаючи виклик уявленню про лінійний еволюційний розвиток від архаїчних гомінідів до сучасної людини.

Збереженість скам'янілостей була винятковою, що дозволило провести детальний аналіз особливостей черепа, морфології зубів та інших анатомічних аспектів, критично важливих для розуміння еволюції людини.

Ця знахідка викликала новий інтерес до вивчення перехідних гомінін і підкреслила важливість дослідження різних регіонів для всебічного розуміння еволюції людини.

Що вирізняє Людину Ідалту, так це її черепні особливості. Черепи демонструють міцні лицьові структури, що нагадують більш ранніх гомінінів, таких як Homo erectus, поряд із сучасними рисами, такими як округла форма черепа і зменшені надбрівні дуги. Таке поєднання ознак ускладнює спрощені уявлення про безперервну еволюційну лінію і виділяє складний характер еволюції людини.

Людина розумна найстаріша Фото: Вікіпедія

Черепи відносно великі, що свідчить про розмір мозку в межах діапазону сучасних людей. Ця знахідка ставить під сумнів припущення, що збільшення розміру мозку у Homo sapiens відбувалося поступово і рівномірно з плином часу.

Натомість скам'янілості Людини Ідалту вказують на те, що еволюція розміру мозку у наших предків була складнішою, з періодами збільшення, що перемежовувалися зі збереженням певних примітивних рис.

Морфологія зубів — ще один аспект анатомічних особливостей Людини сучасного типу, який детально вивчили. Зуби демонструють поєднання примітивних і похідних ознак, що ще раз підтверджує ідею мозаїчності в еволюції Homo sapiens.

Зношеність зубів дає уявлення про раціон і спосіб життя цих ранніх людей, про їхню екологічну нішу та адаптаційні стратегії.

Людина Ідалту також була дуже вправною у виготовленні знарядь праці. На стоянці знайдено численні фрагменти та цілі знаряддя праці, зокрема кам'яні сокири, леза та рудиментарні інструменти. Вони виготовлені з обсидіану, дрібнозернистого базальту та криптокристалічної породи.

Кам'яні знаряддя, як правило, виготовляли за допомогою процесу, що називався обтесуванням, коли камені обробляли ударами для отримання гострих країв, придатних для різання або шкрябання. Загалом на цій території було знайдено 640 таких знарядь.

Людина Ідалту вміла виживати і, ймовірно, мешкала в районі Афарського трикутника впродовж багатьох поколінь. На ділянці розкопок виявили багато кісток тварин, з явними ознаками забою та вживання в їжу. Найчисленнішими є туші бегемотів. Крім того, вони полювали і їли велику рогату худобу.

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