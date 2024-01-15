Революційне відкриття: відбитки пальців людини не такі унікальні, як вважалося

Нове дослідження змінює загальноприйняті уявлення про відбитки пальців. Не всі вони, як виявилося, унікальні.

Вважається, що немає однакових відбитків пальців у людини, і всі вони мають свої характерні особливості. Передбачається, що візерунок ліній і завитків на кожному відбитку пальця людини не повторюється на жодному іншому пальці. Але згідно з новим дослідженням, опублікованим у журналі Science Advances, візерунки на наших пальцях можуть бути не такими й різними, як вважалося раніше, пише ScienceAlert.

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Учені використовували загальнодоступну базу даних відбитків пальців у США, яка містить приблизно 60 тисяч відбитків пальців, що складаються з наборів по 10 пальців окремих людей.

Для дослідження вчені залучили штучний інтелект (ШІ), щоб він міг визначити схожість між різними відбитками пальців однієї людини. Водночас також ШІ надасть дані про різних людей.

ШІ не використовував для ідентифікації відбитків пальців різні лінії та завитки, які зазвичай використовують під час традиційного порівняння. Замість цього він використовував дані про кривизну завитків у центрі відбитка пальця.

ШІ зміг визначити, коли два різні відбитки належать одній і тій же людині. Хоча кожен відбиток на одній руці, як і раніше, був унікальний, між ними було достатньо схожості, щоб ШІ міг знайти збіг. Зокрема, орієнтація завитків у центрі відбитка однакова для різних пальців однієї й тієї ж людини.

Під час роботи ШІ виявив, що відбитки пальців із різних пальців однієї й тієї ж людини мають велику схожість і, отже, зміг визначити, коли відбитки належали одній і тій же людині, а коли ні, з точністю для однієї пари в 77%, що, мабуть, спростовує той факт, що кожен відбиток пальця є унікальним, кажуть учені.

Дослідники вважають, що нові результати кидають виклик усталеним переконанням, але вони важливі також для розслідування злочинів. Також учені вважають, що нові дані можна застосувати для перевірки ідентичності людини під час використання смартфона.

Основну мету дослідження, тобто довести, що відбитки пальців однієї людини не є унікальними, досягнуто, кажуть учені.

Як уже писав Фокус, учені розповіли, чи дійсно в близнюків однакові відбитки пальців. Коли ви думаєте про однояйцевих близнюків, ви можете уявити собі двох людей, які, по суті, є копіями одне одного. І хоча вони справді мають неймовірно схожий генетичний склад, існує певний момент, у якому вони унікальні: їхні відбитки пальців.

Також Фокус писав про те, що вчені досліджували рештки найстарішої розумної людини. Скам'янілості надали неоціненну інформацію про життя стародавніх предків Homo sapiens.