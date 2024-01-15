Ліки від малярії виявилися древніми артефактами: як знайшли найстарішу писемність Китаю (фото)

Китайська народна медицина використовує багато різноманітних засобів, зокрема так звані кістки дракона. Одного разу такі ліки допомогли знайти древню китайську писемність.

Несподіваний поворот подій призвів до того, що ключ до розгадки найдавнішої писемності Китаю знайшли завдяки малярії. Щасливий випадок призвів до відкриття кісток оракула в Іньсюй, який тепер визнаний місцем народження китайської писемності, пише Ancient Origins.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Канцлер Імператорської академії Ван Іронг захворів на малярію у 1899 році, і йому прописали кістки дракона, які, як вважалося, мали містичні цілющі властивості. Замість звичного порошку, аптекар дав хворому цілі кістки, з помітними на них написами.

Ван Іронг об'єднався з колегою Лю Е для дослідження таємничих символів. Їхня подорож привела їх назад до аптекаря, який відмовився розповідати про походження кісток.

Звістка про знахідку поширилася серед науковців, але лише у 1908 році Ло Чженю знайшов джерело кісток — Іньсюй, неподалік від міста Аньян, столиці династії Шан.

Іменна кістка оракула династії Шан із написом Фото: National Museum of China / CC BY-SA 3.0

Кістки оракулів, переважно бичачі лопатки та черепашачі панцири, відігравали життєво важливу роль у стародавній історії Китаю за часів династії Шан (1600-1000 рр. до н. е.). Ці артефакти використовувалися для ворожіння і містили написи з питаннями до духів предків, що охоплювали широке коло тем.

Процес ворожіння давав уявлення про сільське господарство, державні справи та різні аспекти життя суспільства Шан. Нагрівання кісток створювало тріщини, які, за повір'ям, передавали повідомлення від духів предків. Ці відповіді, інтерпретовані ворожбитами, допомагали приймати важливі рішення.

З часу одкровення Ло Чженю вчені знайшли тисячі кісток оракулів, які розкривають еволюцію китайської писемності. Попри це, багато ієрогліфів залишаються нерозшифрованими, що додає знахідкам атмосфери таємничості.

Кістки дракона, або лонг гу, досі використовуються в китайській медицині. Хоча історично вважається, що це останки дракона, насправді це скам'янілі кістки та кістки оракула. Цікаво, що антрополог Густав фон Кенігсвальд виявив великі зуби, які продавали як зуби дракона, а вони виявилися рештками давно вимерлого гігантопітека блексі (Gigantopithecus blacki).

Історія найдавнішої писемності Китаю не лише відкриває захоплюючу історичну сторінку, а й висвітлює несподівані шляхи до наукових відкриттів. Ця знахідка відкриває вікно в минуле, пропонуючи відчутний зв'язок з минулою епохою і виділяючи важливість збереження і розгадки таємниць нашої культурної спадщини.

Раніше Фокус писав, як новознайдені записи дослідника відмотали час до нубійської цивілізації.

А також ми розповідали про те, чому люди з минулих століть вживали отруту за призначенням лікарів.