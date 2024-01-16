М'яцкайте ваших котиків — їм це подобається: вчені дали цікаву пораду

Дослідники розповіли, як найкраще гладити котів, і навіть людей.

Дослідження показують, що котам подобається, коли їх м'яцкають і гладять з невеликим натиском. Вчені поділилися порадами про те, як правильно це робити, пише Inverse.

Річ у тім, що міцні обійми можуть бути корисними не тільки для наших котів, а навіть і для людей.

"Ідея про те, що невеликий фізичний тиск може принести розслаблення — не нова. Згадайте про сповивання дітей або про заспокійливу дію міцних обіймів", — каже професорка здоров'я та поведінки тварин в Університеті навколишнього середовища Юніті Крістін Вітале.

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Попередні дослідження показали, що дотик може мати розслаблювальний ефект шляхом вивільнення ендогенних опіоїдів або природних знеболювальних, які організм виділяє у відповідь на тиск. Навіть простий фізичний контакт у вигляді погладжування може викликати фізіологічне розслаблення.

Фахівець з поведінки тварин Темпл Грандін вважає, що легкий тиск може чинити заспокійливу дію як на людей, так і на тварин. Ефект настільки стабільний, що навіть у клінічних умовах як люди, так і тварини, які отримали гарне стиснення, можуть переносити процедури з нижчими дозами психостимуляторів. Дослідження експерта показує, що стиснення може викликати відчуття щастя і знижувати занепокоєння.

Експерт з поведінки тварин Вітале радить злегка натискати, коли гладите кішку.

"Багатьом котам подобається, коли чинять невеликий тиск під час погладжування їхньої голови та щік", — радить експерт.

Ваша кішка віддячить вам муркотінням або уткнеться головою у вашу руку. Якщо ж вашому вихованцеві не сподобаються такого роду погладжування, він повідомить про це. За словами Вітале, далеко не всім кішкам подобаються такі прояви прихильності, тому якщо вихованець спробує втекти, не потрібно його зупиняти.

Нагадаємо, вчені розповіли, як розрахувати, скільки років вашій кішці насправді. Дослідники створили "калькулятор", що дає змогу визначити реальний вік вихованця.