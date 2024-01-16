У 4 рази більший за Київ. На найбільшому айсбергу у світі виявлено нові особливості (фото)

Айсберг A23a продовжує свій рух у південну частину Атлантичного океану, щоб назавжди зникнути.

Корабель експедиційної компанії Eyos прибув до найбільшого айсберга у світі під назвою A23a, який відірвався від дна моря Ведделла біля Антарктиди в листопаді минулого року та почав свій рух у південну частину Атлантичного океану. Члени експедиції змогли сфотографувати величезні печери й арки, вирізані в замерзлих стінах гігантської крижаної брили, пише BBC.

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Ще 1986 року найбільший айсберг у світі під назвою A23a відколовся від Антарктиди, але потім зупинився, зачепившись за дно моря Ведделла. 4 роки тому він почав свій поступовий рух, що призвело до того, що в листопаді 2023 року айсберг площею приблизно 4000 кв. км (це більше, ніж у 4 рази більше за площу Києва), завтовшки приблизно 300 метрів і масою в трильйон тонн, почав свій рух у південну частину Атлантичного океану. Вважається, що в кінцевому підсумку він розтане і назавжди зникне.

Члени експедиції змогли сфотографувати величезні печери й арки, вирізані в замерзлих стінах гігантської крижаної брили Фото: BBC

Зараз ерозія, що провокується впливом більш теплого повітря і поверхневих вод, поступово руйнує айсберг A23a. Члени експедиції помітили величезні хвилі заввишки 3-4 метри, які врізаються в кратер і спричиняють постійну ерозію. У результаті в товщі льоду утворюються арки та печери.

Зараз айсберг забирає вдалину від Антарктиди величезний потік води, що циркулює навколо континенту, під назвою Антарктична циркумполярна течія. Ця течія разом із вітрами рухає айсберг А23а в бік Південних Оркнейських островів, розташованих за 600 км на північний схід від краю Антарктичного півострова.

Зараз ерозія, що провокується впливом теплішого повітря і поверхневих вод, поступово руйнує айсберг A23a Фото: BBC

Айсберги часто рухаються на північ саме цим шляхом, але курс руху A23a найближчим часом визначать океанські течії та вітри. Багато з таких крижаних брил пропливають повз архіпелаг Південна Джорджія. Але всі айсберги зрештою тануть і зникають.

Айсберги часто рухаються на північ саме цим шляхом, але курс руху A23a найближчим часом визначать океанські течії та вітри. Багато з таких крижаних брил пропливають повз архіпелаг Південна Георгія. Але всі айсберги зрештою тануть і зникають Фото: BBC

Хоча вчені поки точно не знають, як довго зможе проіснувати цей айсберг. Наприклад, ще один айсберг під назвою D28 відколовся від Антарктиди 4 роки тому і вирушив тим самим шляхом на північ, що й A23a. Поки що айсберг площею 1000 кв. км зберігає свою форму, хоча він розташований за 200 км на північ від Південної Джорджії.

Корабель експедиційної компанії Eyos підплив дуже близько до айсберга А23а, щоб побачити, як верхня частина крижаної брили височіє над океаном на висоту 30 метрів.

Корабель експедиційної компанії Eyos підплив дуже близько до айсберга А23а, щоб побачити, як верхня частина крижаної брили височіє над океаном на висоту 30 метрів Фото: BBC

Вважається, що тепліше повітря призведе до появи скупчень талої води на поверхні айсберга, яка стікатиме вниз і створюватиме тріщини. У результаті айсберг почне своє руйнування, але як довго триватиме цей процес невідомо.

Фокус уже писав про те, що астронавтам з борту Міжнародної космічної станції вдалося сфотографувати, як в океані пливуть величезні айсберги. Через глобальне потепління від Антарктиди відколюється все більше крижаних брил, які починають свій рух на північ.

Як уже писав Фокус, вчені нарешті змогли розрахувати справжні розміри найбільшого айсберга у світі і спостерігали за тим, куди він попливе далі.