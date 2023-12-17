Лід рушив. Астронавт МКС сфотографував із космосу гігантські айсберги, що пливуть в океані (фото)

Через підвищення глобальної температури на Землі дедалі більше шматків льоду відколюється від льодовиків і крижаних щитів і спливає в океан.

Related video

Астронавт Європейського космічного агентства (ЄКА) Андреас Могенсен, який перебуває на борту Міжнародної космічної станції (МКС), зробив кілька приголомшливих знімків гігантських айсбергів, що пливуть у південній частині Атлантичного океану, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Температура повітря на Землі зростає і це призводить до того, що все більше і більше величезних шматків льоду відколюється від льодовиків і крижаних щитів і далі пливе в океані. Ці айсберги, що пливуть у південній частині Атлантичного океану, видно з космосу у вигляді невеликих білих плям на тлі синьої води океану. Саме їх астронавт Андреас Могенсен сфотографував із космосу.

Важливо

Українські полярники побачили відколи найбільшого айсберга у світі (фото)

Згідно з повідомленням Могенсена в соціальній мережі Х, він не думав, що з борту МКС можна побачити неозброєним оком айсберги, що пливуть в океані. Але виявилося, що це можливо. За словами Могенсена, з космосу можна побачити дуже багато айсбергів і, можливо, це пов'язано з їхньою особливою геометрією або з тим, що вони сильно контрастують із водною поверхнею через свій колір.

Фото: Live Science

На знімках видно багато айсбергів різних розмірів, серед яких виділяються три найбільших. Можливо, інші шматки льоду є частиною цих айсбергів, які відкололися під час подорожі в океані.

Астронавт ЄКА каже, що айсберги, які пливуть в океані, є ще одним нагадуванням про те, що клімат на Землі змінюється, льодовики швидко тануть, а рівень глобального океану підвищується. На думку Могенсена, вже через 70 років деякі відомі острівні архіпелаги зникнуть з лиця Землі, адже вони підуть під воду.

Фото: Live Science

Учені вже давно говорять про те, що швидке танення льодовиків і крижаних щитів призводить до підвищення рівня глобального океану. Водночас, плаваючі айсберги тануть і це призводить до зменшення щільності океану, що ще більше підвищує його рівень.

Нещодавно і астронавти МКС, і супутники, що спостерігають за Землею, помітили рух деяких найбільших айсбергів в океані. Наприклад, у свою подорож за межі вод Антарктики вирушив найбільший айсберг у світі під назвою A23a. Айсберг почав танути, що дало йому змогу почати плавання в бік південної частини Атлантичного океану.

Найбільший у світі айсберг А23а Фото: NASA

Як уже писав Фокус, вчені нарешті змогли розрахувати справжні розміри найбільшого айсберга у світі і спостерігають за тим, куди він попливе далі.

Також Фокус писав про те, що косатки експлуатують айсберги, щоб повернути шкірі гладкість. Вчені з'ясували, що косатки використовують величезні брили льоду, щоб прибрати лущення на шкірі, що виникають у холодній воді Антарктиди.