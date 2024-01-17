Настав час переглянути правило п'яти секунд: мухи буквально плюють нам у їжу (відео)

Процес годування надокучливих комах не на жарт налякав користувачів соцмереж.

Нещодавнє відео, що роз'яснює те, як насправді їдять мухи, схвилювало багатьох користувачів соцмереж, які вважають, що правило "п'яти секунд" має бути переглянуте, пише Daily Mail.

У ролику показується, як мухи плюють на нашу їжу, перш ніж проковтнути рідину, що утворилася.

"Мухи не вміють жувати, як люди, тому натомість вони виділяють особливий тип слини на вашу їжу", — йдеться у відео.

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Річ у тім, що у мух немає зубів, тому вони випльовують на їжу суміш травних ферментів. Далі їжа розщеплюється на хімічний суп, який муха може благополучно всмоктати.

Попри те, що такий процес досить поширений серед комах, користувачі були шоковані, дізнавшись правду.

Звичайно, процес може виглядати огидно, але слина мухи не зможе спричинити будь-яких проблем зі здоров'ям. Якщо ж ця думка вас не покидає, тоді ви можете просто видалити те місце, куди приземлилася муха, щоб усунути будь-який ризик.

Насправді найбільший ризик походить від лап мухи. Дійсно мухи можуть приземлятися на всіляких відходах, частинки яких залишаються на їхніх лапах, а потім на вашій їжі.

Дослідження, проведене в Університеті штату Пенсільванія, показало, що в лапах кімнатних і м'ясних чоловіків містяться сотні різних видів бактерій. Деякі з цих бактерій здатні викликати захворювання у людей за певних умов.

Але експерт із Сіднейського університету Кемерон Вебб вважає, що такий ризик дуже малий.

"Найчастіше наявність мухи на вашій їжі ще не означає, що її потрібно викидати", — каже експерт.

"Немає сумнівів у тому, що мухи можуть бути переносниками бактерій, вірусів і паразитів, але одне єдине приземлення навряд чи зможе спричинити ланцюгову реакцію, яка призведе до хвороби у середньостатистичної здорової людини", — зазначає Вебб.

Нагадаємо, вчені знайшли ефективний спосіб боротьби з надокучливими мухами. Дослідники вважають, що кусючі мухи мають ніжні почуття до синіх предметів, і ми можемо це використовувати, щоб відлякати їх.