Гриби із сутінкової зони океану дадуть людям нові ліки: за силою можна порівняти з пеніциліном

Найбільше дослідження ДНК океану виявило велику кількість дивовижних грибів, які можуть дати суттєвий поштовх нашій медицині.

Океан покриває понад 70% поверхні Землі та таїть у собі безліч дивовижних відкриттів. Так, у новому найбільшому дослідженні ДНК океану вчені виявили велику кількість грибів, що процвітають в екстремальних умовах глибокого моря, здатних назавжди змінити медицину, пише The Guardian.

Під час дослідження вчені вивчили найглибші куточки океану — зону на глибині від 200 до 1000 метрів, також відому як сутінкова зона океану. Ця глибока і темна ділянка океану служить домівкою для безлічі організмів і тварин, зокрема спеціально адаптованих риб з величезними очима і біолюмінесцентною шкірою.

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Під час дослідження вчені виявили понад 317 мільйонів груп генів морських організмів. Зокрема дивовижні океанські гриби, що мешкають у сутінковій зоні — вчені вважають, що вони можуть стати ключем до відкриття нових ліків, які за силою можна порівняти з пеніциліном.

За словами наукового співробітника Океанографічного інституту Скріппса при Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго Фабіо Фаворетто, пеніцилін — антибіотик, спочатку отриманий з гриба під назвою Penicillium. За словами команди, вони очікують, що гриби із сутінкової зони океану можуть містити щось подібне.

Річ у тім, що в сутінковій зоні океану спостерігається неймовірно високий тиск, нестача світла і низькі температури, що робить навколишнє середовище екстремальним. Щоб вижити в таких умовах, гриби "можуть проявляти унікальні адаптації", що потенційно може призвести до відкриття нових видів з унікальними біохімічними властивостями.

За словами співавтора дослідження, морського біолога Елізи Лайото, вони з колегами були здивовані побачити таку кількість грибів, що мешкають у сутінковій зоні океану. Раніше у вчених були деякі ознаки цього, проте тепер з'явилися справжні докази.

Старший автор дослідження, професор морських наук Карлос Дуарте також зазначає, що ще одним важливим відкриттям, зробленим у процесі каталогізації сутінкової зони океану, стала роль вірусів у підвищенні генного різноманіття. Команда виявила, що віруси здатні впроваджуватися в організми й переміщати гени з одного організму в інший. Простими словами, це означає, що віруси відіграють важливу роль у геномному біорізноманітті та фактично "прискорюють їхню еволюцію".

Наприклад, результатом одного з таких "прискорень" стали гени, що дають змогу організмам буквально "пережовувати пластик". Автори дослідження виявили, що еволюція цих організмів фактично відбулася всього за кілька десятиліть.

Водночас наука також не стоїть на місці, а тому розвиток суперкомп'ютерів і технологій секвенування врешті-решт може дати змогу отримати з наявних зразків більше інформації за набагато менших витрат.

Зазначимо, що вчені з усього світу привітали випуск каталогу ДНК сутінкової зони океану. Команда вважає, що він може стати чудовим ресурсом для оцінки та збереження біорізноманіття, а також дає дослідникам надію на виявлення чогось такого, що дасть змогу створити нові ліки, які за силою можна порівняти з пеніциліном.

Раніше Фокус писав про те, що вчені змогли використовувати сміття для виробництва препаратів.