Над Китаєм пролетів НЛО у вигляді хмари: може бути замішана компанія Ілона Маска (фото)

Тисячі людей повідомили про те, що бачили НЛО в небі над Китаєм, який швидко рухався, не видаючи жодного звуку.

У понеділок, 15 січня, китайські соціальні мережі наповнилися тисячами повідомлень від очевидців, які стверджували, що спостерігали в небі НЛО. Цей об'єкт, як повідомляється, мав три джерела світла, був схожий на хмару, рухався швидко і безшумно. Вчені вважають, що нічого незвичайного немає в цьому явищі, і можливо, воно пов'язане із запуском ракети ракети-носія Falcon 9 від компанії SpaceX. Але поки що підтверджень цьому немає, пише Daily Mail.

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Мешканці Пекіна та прилеглих міст заповнили китайські соціальні мережі фотографіями невідомого об'єкта у вигляді хмари, що рухався швидко і безшумно із заходу на схід. Очевидці писали, що цей об'єкт, який світився, не був схожий на літак, а виглядав як куля і світла, причому він мав три джерела світла. Але цей НЛО швидко зник.

Ван Чжуосяо з Університету Цінхуа в Пекіні вважає, що це явище може бути пов'язане із запуском ракети-носія Falcon 9 від компанії SpaceX, який відбувся в неділю, 14 січня. Ракета вивела на орбіту черговий набір супутників. Нагадуємо, що власником компанії SpaceX є знаменитий мільярдер Ілон Маск.

У понеділок, 15 січня, китайські соціальні мережі наповнилися тисячами повідомлень від очевидців, які стверджували, що спостерігали в небі НЛО Фото: Daily Mail

Вчений припустив, що об'єкт, який світиться, являє собою надлишки палива, які викинула ракета під час підйому в космос. Інший китайський астроном на умовах анонімності також висловив таке ж припущення. За його словами, щось подібне в небі над Китаєм спостерігали у вересні минулого року. Тоді виявилося, що "НЛО" було хмарою, створеною викинутим паливом ракети SpaceX.

Цей об'єкт, як повідомляється, мав три джерела світла, був схожий на хмару, рухався швидко і безшумно Фото: Daily Mail

Дійсно подібні хмари виникають в атмосфері, не згорілі частинки палива ракети-носія конденсуються, замерзають, а потім розширюються високо у верхніх шарах атмосфери Землі. Ці частинки відбивають сонячне світло і створюється ефект невідомого літаючого об'єкта. Чжуосяо вважає, що кругла форма об'єкта, ймовірно, утворилася, коли ракета-носій здійснювала кругові рухи, щоб викинути непотрібне паливо.

Ван Чжуосяо з Університету Цинхуа в Пекіні вважає, що це явище може пов'язане із запуском ракети-носія Falcon 9 від компанії SpaceX Фото: Daily Mail

Відомо, що багаторазова двоступенева ракета-носій Falcon 9 успішно відправила на орбіту супутники, після чого її перший ступінь так само успішно повернувся назад на Землю. Поки що немає підтверджень того, що жителі Китаю спостерігали явище, пов'язане із запуском ракети компанії SpaceX.

Як уже писав Фокус, торік у небі над США було помічено дивний спалах світла. З'явилися припущення, що це може бути НЛО, метеорит або щось інше.

Також Фокус писав про результати дослідження так званих мумій інопланетян, виявлених в аеропорту столиці Перу. Аналіз показав, що нічого позаземного в них немає.