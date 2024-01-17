Ще багато чого треба дослідити: в Пестумі знайдено два храми у доричному стилі (фото)

У давньогрецькій колонії Пестум, на півдні Італії, археологи виявили два древні храми. Побудовані у доричному стилі, ці будівлі датуються VI та V століттями до н. е.

Археологи зробили відкриття в Пестумі, давньогрецькій колонії на півдні Італії, виявивши два храми в доричному стилі. Вони були частиною Magna Graecia (Великої Греції), групи давньогрецьких міст на півдні Італії, які датуються VIII століттям до нашої ери, пише Arkeonews.

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Стародавнє місто Пестум, спочатку відоме як Посейдонія, заснували близько 600 р. до н. е. переселенці із Сібаріса. Його процвітання тривало близько двох століть, перш ніж його спочатку завоювали лукани, італійське плем'я, близько 400 р. до н. е., а пізніше Рим у 273 р. до н. е.

Ці храми, що були частиною грецького міста Посейдонія до того, як римляни завоювали його у 273 році до н. е. і перейменували на Пестум, знайшли поблизу Середземного моря, поруч зі стародавніми стінами міста.

Перший храм, виявлений у 2019 році і досліджений трьома роками пізніше, виділяється як унікальний випадок у доричній релігійній архітектурі. Датований першими десятиліттями V століття до н. е., його характеристики та розміри дають цінне уявлення про тогочасні релігійні практики.

Нещодавні знахідки суттєво поглиблюють наше розуміння стародавнього поселення та еволюції доричної архітектури в Посейдонії та Великій Греції в цілому. Зокрема, вони розширюють наші знання про планування міста.

Тіціана Д'Анджело, директор Археологічного парку Пестума і Велії, наголосила на важливості цих відкриттів. Вона зазначила, що вони є "винятковими" і відіграватимуть вирішальну роль у реконструкції давньої історії Посейдонії.

Розкопані руїни показують, що храм мав розміри 11,60 метрів в довжину і 7,60 метрів в ширину, оточений колонами. Його унікальні розміри та архітектурні особливості виділяють його серед доричних храмів.

Однак подальші дослідження привели до відкриття другого, можливо, старішого храму, датованого VI століттям до нашої ери. Хоча він скромніший за розмірами, але має схожі характеристики, що робить незвичайною можливість того, що новий храм був побудований на місці більш раннього святилища, яке, можливо, зруйнувалося.

Міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано визнав важливість цих знахідок, заявивши, що вони підтверджують, що "в Пестумі, який є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО з 1998 року, ще багато чого треба розкопати і дослідити".

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