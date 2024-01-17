Вода на Марсі: річки з'являлися і зникали на Червоній планеті впродовж довгого періоду

Те, що Марс був вкритий водою в далекому минулому, не означає, що водойми там перебували постійно, вважають учені.

Зараз Марс являє собою холодну пустелю, але вчені знають, що в далекому минулому на Червоній планеті були річки, озера, а можливо, навіть моря й океани з рідкої води. Ознаки існування деяких водойм досі збереглися в марсіанських породах. Вважається, що більшість річок і озер на Марсі з'явилися приблизно 3,7 млрд років тому. Але досі точно не відомо, як довго вони перебували на поверхні Червоної планети. Автори нового дослідження, опублікованого в журналі Earth and Planetary Science Letters, вважають, що річки на Марсі існували не постійно, пише IFLScience.

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Як показали минулі дослідження, для того щоб сформувалися долини річок на Марсі потрібно було кілька десятків тисяч років. Тобто це мінімальний період часу існування річок з рідкої води на Червоній планеті. Але який максимальний період часу вони могли текти поверхнею Марса? Автори нового дослідження вважають, що вода прорізала гірські породи протягом щонайменше 100 млн років, але річки існували не весь цей час. Учені використовували наявні дані про поверхню Марса, щоб дійти таких висновків.

Вчені кажуть, що на підставі даних про ерозію ґрунту в ранній історії Марса, можна зробити висновок, що умови в ту епоху не дозволяли текти річкам постійно. Протягом мільйонів років були тривалі посушливі періоди та короткі періоди, коли Марс був наповнений водоймами, зокрема бурхливими річками.

Дельта стародавньої річки в кратері Єзеро на Марсі Фото: NASA

Учені не можуть точно сказати, чому активність річок на Марсі мала такий періодичний характер. Можливо це було пов'язано зі змінами ґрунту, які заважали річкам пробивати собі дорогу крізь гірські породи. Можливо, річки починали текти тільки тоді, коли підвищувалася температура повітря, або ж активність підвищувалася, після виникнення особливо сильної вулканічної активності. Клімат на Марсі змінювався, а тому могли виникати такі самі умови, які спричиняли появу льодовикових періодів на Землі.

Нове дослідження додає більше запитань про минуле Марса. Чи справді на Червоній планеті було дуже багато води, висока температура і вологість протягом певних періодів, а в сталевий час планета була холодною і пустельною з крижаними щитами? Вчені припускають, що протягом більш тривалих холодних і посушливих періодів на Марсі, на планеті все ж таки могли бути і періоди тепла.

Автори дослідження кажуть, що на ранній Землі і на ранньому Марсі умови, в яких з'являлася вода на поверхні, найімовірніше, відрізнялися. Хоча загальні умови на двох планетах могли бути схожими. Протягом усієї історії Землі клімат на планеті змінювався, ще кілька десятків тисяч років багато регіонів планети були вкриті товстим шаром льоду. Тож на Марсі могли відбуватися такі самі кліматичні зміни, які дозволяли протягом мільйонів років існувати рідкій воді на поверхні. Але цієї води ставало або більше, або менше.

Як уже писав Фокус, марсохід NASA виявив на Марсі символ Зоряного флоту з кінофраншизи "Зоряний шлях". Марсохід Curiosity все ще продовжує свою роботу на Марсі, яка почалася 12 років тому.

Також Фокус писав про те, що крихітні чорні діри з темної матерії змінюють орбіту Землі. Вчені вважають, що первинні чорні діри викликають коливання в русі планет Сонячної системи, і за допомогою цього ефекту можна підтвердити існування таких об'єктів.