Як людство вижило без вакцин у стародавні часи: вчені кажуть, що не вийшло

Дослідники стверджують, що нинішня популяція людей — це нащадки тих небагатьох, яким через неймовірне везіння вдалося пережити стародавні епідемії.

Останнім часом поширюється ідея про те, що людство виживало протягом століть без допомоги вакцин. Але це не зовсім так, за той час насправді загинула неймовірна кількість людей, пише IFLScience.

У такій ідеї криється так звана "помилка того, хто вижив" або "упередженість того, хто вижив". Наприклад, твердження людини, що її бабуся палила щодня і дожила до 95 років, або ж вашого дядька, який каже, що випиває 35 пляшок пива перед тим, як сісти за кермо, і жодного разу від цього не помер.

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Таким чином уся ситуація виглядає менш небезпечною, оскільки ви або ваші знайомі перебувають у групі тих, хто вижив. Є причина, з якої ви не чуєте подібних історій, але з трагічним кінцем, це все тому, що такі люди мертві.

Загалом людство, як вид, змогло пережити найстрашніші хвороби, але це не означає, що вони були нешкідливими.

Найяскравішим прикладом є чума, яка знищила від 30 до 50% усього населення Європи, поставивши наш вид на межу вимирання. Чума поверталася протягом століть після перших епідемій 1300-х років. Сучасна медицина навчилася лікувати чуму, що передається від тварин, за допомогою антибіотиків, а також створила від неї вакцини.

Таким чином сучасні люди — це нащадки тих небагатьох, яким вдалося якимось дивом пережити "чорну смерть".

Інший приклад хвороби, яку "пережило" людство — це віспа. Це захворювання було надзвичайно смертоносним: близько 30% людей, які заразилися вірусом натуральної віспи, врешті-решт, помирали.

Тоді не було вакцин для боротьби з віспою, окрім як навмисного зараження людей гноєм з пустул. У такий спосіб люди отримували невелику кількість вірусу, з якою, можливо, міг би впоратися організм, але результати були зовсім не точними. Тому хвороба становила постійну загрозу для життя людей протягом довгого часу.

Ситуація змінилася, коли англійський лікар Едвард Дженнер 1796 року не розробив першу у світі вакцину. Це вдалося зробити після того, як до лікаря дійшли чутки про те, що доярки були несприйнятливі до віспи після попередніх заражень коров'ячою віспою.

Завдяки успішній глобальній програмі вакцинації Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) змогла оголосити про ліквідацію цього захворювання 1979 року.

Нагадаємо, вчені з'ясували, звідки насправді прийшла чума, яка спустошила Римську імперію. Багато історичних джерел вказують на те, що саме Стародавній Єгипет був головним джерелом епідемій чуми в Стародавній Греції, а потім і в Римській імперії.