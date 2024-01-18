"Локшина" й "дошки для серфінгу": що знайшли телескопи на задвірках Всесвіту (фото)

Дослідники розповіли, який вигляд мали галактики в ранньому Всесвіті.

Астрономи зібрали воєдино дані про те, який вигляд мали молоді галактики в ранньому Всесвіті, пише IFLScience.

Під час своїх спостережень дослідники інколи бачать галактики у формі фрісбі або волейбольного м'яча, і що далі зазиратимемо в космос, то поширенішими стають "фрісбі". Такі галактики плоскіші, ніж ті, які можна спостерігати сьогодні, більшість із них має еліптичну або спіральну структуру.

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"Приблизно від 50 до 80% вивчених нами галактик здаються сплюсненими з двох сторін. Водночас галактики, схожі на локшину або дошки для серфінгу, мабуть, були поширенішими в ранньому Всесвіті. Такі галактики майже неможливо знайти десь поблизу з нами", — каже провідний автор, науковий співробітник проєкту "Габбл" Вірадж Пандія.

Під час найвіддаленіших спостережень космічного телескопа "Габбл" було виявлено такі видовжені галактики. Пізніше телескоп Джеймса Вебба підтвердив ці спостереження, а також показав, що ще більш далекі галактики мають таку ж форму.

Форма галактик у ранньому Всесвіті Фото: NASA, ESA, CSA, Joseph Olmsted (STScI)

Тепер учені намагаються зрозуміти, як формувалися ці галактики, що отримали таку незвичайну форму.

"Річ у тім, що в ранньому Всесвіті в галактик було набагато менше часу для ріст. Нам належить багато чого проаналізувати, тепер необхідно вивчити, як форма галактик пов'язана з їхнім минулим", — говорить співавтор дослідження та науковий співробітник NASA "Габбл" Картейк Айер.

За словами дослідників, наука все ще небагато знає про такі далекі космічні об'єкти. Телескоп Вебба може зазирнути далі та виявити велику кількість ранніх галактик.

"Це всього лише перші результати. Нам необхідно зазирнути глибше в космос, щоб зрозуміти, що насправді відбувається, і ми дуже натхнені цими першими результатами", — каже співавторка Елізабет Мак-Грат.

Нагадаємо, телескоп "Габбл" став свідком космічної катастрофи. Дослідники з NASA отримали знімок двох галактик, які ось-ось зіткнуться одна з одною.