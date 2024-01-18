Двадцять років після приземлення: як марсоходи-близнюки NASA змінили науку про Марс (відео)

У січні виповнюється 20 років відтоді, як на Марсі приземлилися марсоходи Spirit і Opportunity.

У січні 2004 року два марсоходи-близнюки NASA під назвою Spirit і Opportunity приземлилися на протилежних сторонах Марса. Таким чином почалася нова ера в дослідженні Червоної планети. Роботизовані апарати здійснили посадку з інтервалом у 3 тижні і були оточені подушками безпеки. Перш ніж зупинитися, марсоходи всередині цього "кокона" підстрибували на поверхні планети приблизно 30 разів. Головне завдання марсоходів полягало в тому, щоб виявити докази існування рідкої води на поверхні Марса, пише Phys.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Марсохід Spirit приземлився на Марсі 3 січня, а марсохід Opportunity — 24 січня. Спочатку вчені розраховували, що їхня місія триватиме не більше трьох місяців, але в підсумку роботизовані апарати працювали багато років. Вони вийшли з ладу через пилові бурі на Марсі, але у Spirit це трапилося 2010 року, а у Opportunity — 2018 року. Така довговічність марсоходів перевершила навіть найсміливіші очікування вчених.

Але і це ще не все. Науковці з NASA планували, що марсоходи зможуть проводити дослідження в радіусі приблизно 600 метрів від місця посадки, але враховуючи тривалість життя апаратів, вони пройшли багато кілометрів на Марсі. Наприклад, марсохід Opportunity проїхав 45 км поверхнею Марса і поки що це рекорд для переміщень на іншій планеті.

Учені підозрювали, що Марс у далекому минулому не був такою холодною пустельною планетою, як зараз. Знімки з орбіти показували, що на поверхні є канали, які могли бути створені рідкою водою, що тече. Але марсоходи-близнюки були першими, хто довів, що мільярди років тому вода в рідкому вигляді на поверхні Марса існувала і це була не суха, а волога планета.

За словами вчених, відкриття марсоходів змінили уявлення про Марс. Наприклад, Opportunity виявив мінерал гематит, який утворився в кислій воді, а Spirit виявив сліди стародавніх гарячих джерел, які могли бути ідеальними місцями проживання для мікробного життя мільярди років тому.

Знімок зроблений камерою марсохода Opportunity на 180 день місії Фото: NASA

Частково завдяки науковим даним, зібраним марсоходами-близнюками, NASA вирішило відправити на Червону планету марсохід Curiosity, який прибув туди 2012 року. Вчені хотіли дізнатися, чи існували на Марсі хімічні інгредієнти, що підтримують життя, мільярди років тому, і такі сполуки були виявлені.

У січні 2004 року два марсоходи-близнюки NASA під назвою Spirit і Opportunity приземлилися на протилежних сторонах Марса. Таким чином почалася нова ера в дослідженні Червоної планети Фото: NASA

Успіх місії Curiosity призвів до того, що 2021 року на Марсі приземлився марсохід Perseverance, який зайнявся пошуком ознак стародавнього мікробного життя. На початку 2030-х років, зібрані марсоходом зразки гірських порід будуть доставлені на Землю.

Науковці з NASA кажуть, що, завдяки місіям Spirit і Opportunity, були створені нові методи дослідження поверхні, які використовують і два інших марсоходи зараз. Завдяки даним, отриманим з Spirit і Opportunity, інженери NASA зараз можуть планувати безпечніші та триваліші маршрути для Curiosity і Perseverance.

У NASA кажуть, що саме марсоходи, які приземлилися 20 років тому на Марсі, уперше довели, що Марс не тільки колись був вологим світом, а й що на ньому в різні моменти історії існували різні види водного середовища: прісна вода, гарячі джерела, кислі та солоні басейни.

Як уже писав Фокус, марсохід Curiosity надіслав на Землю фотографію, здавалося б, звичайного каменю, але він має унікальну форму. Саме ця форма нагадує один із головних символів у серії кінофільмів "Зоряний шлях".

Також Фокус писав про те, що була створена анімація, яка показує неймовірне зближення небезпечного астероїда Апофіс із Землею. Цей астероїд підлетить до нашої планети на відстань у 32 тисячі км у 2029 році.