Люди живуть довше, ніж будь-коли раніше: вчені виявили нові тенденції старіння

Учені дослідили, чому в багатьох країнах світу люди живуть довше. Їхні результати виявилися неочікуваними.

Девід Атанс з Алькальського університету, Іспанія, та його колеги намагалися з'ясувати, чи існують відмінності у факторах, що впливають на тривалість життя та смертність у різних країнах. Якщо так, то вони також хотіли визначити, чи ці відмінності стають сильнішими, або ж закономірності насправді зближуються, пише IFLScience.

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Команда заглибилася в дані Відділу народонаселення ООН та прогнози для 194 країн світу на період з 1990 по 2030 рік. Їхнє завдання: з'ясувати, що саме допомагає нам жити довше, і чи існують розбіжності або зближення в різних країнах світу.

По-перше, виявляється, що в 1990 і 2010 роках країни можна було об'єднати в п'ять окремих груп, що нагадують континенти, на основі їхніх показників смертності/довголіття. У період між цими роками країни іноді мінялися групами, хоча дослідники пояснюють це такими факторами, як війна або нестабільні соціально-економічні та політичні умови.

Але ось що найцікавіше — незалежно від того, в якій групі ви, у всіх було щось спільне. Очікувана тривалість життя зростала, а різниця у смертності між чоловіками і жінками скоротилася. Команда також виявила зменшення відмінностей у тривалості життя між групами країн, що свідчить про те, що загалом моделі довголіття зближуються.

Коли ту ж саму статистичну модель було застосовано до прогнозів на 2030 рік, ці тенденції залишилися незмінними. Однак, як вважають фахівці, однозначно визначити, що станеться в еволюції тривалості життя, не можна, оскільки оцінки ґрунтуються на минулих тенденціях.

Вони також натякнули на майбутню зустріч з більш точними даними у 2030 році, щоб підтвердити або скоригувати свої висновки.

Однією з країн, яка є прикладом збільшення тривалості життя, є США, де кількість людей у віці 100 років і більше неухильно зростає з 1950 року. Якщо прогнози справдяться, то вони збігатимуться з результатами поточного дослідження: кількість американських довгожителів збільшиться в чотири рази протягом наступних 30 років, і хоча 78% нинішніх довгожителів — жінки, до 2054 року їхня частка зменшиться на 10%.

Раніше Фокус писав про розбіжності в тому, що чоловіки і жінки вважають смішним.

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