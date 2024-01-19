Новий знімок надмасивної чорної діри M87 підтверджує теорію відносності Ейнштейна (фото)

Нове зображення чорної діри M87* дає змогу зазирнути в один із найпотужніших і найзагадковіших об'єктів у Всесвіті.

Учені представили результати спостереження за надмасивною чорною дірою в центрі галактики M87 у журналі Astronomy & Astrophysicals. Згідно з дослідженням, астрономи отримали найдокладніше на сьогодні зображення надмасивної чорної діри під назвою M87*. Цей знімок підтверджує передбачення теорії відносності Ейнштейна, пише Daily Mail.

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Ще у 2017 році вчені з проєкту Event Horizon Telescope об'єднали в одну мережу радіотелескопи по всьому світу, щоб вийшов віртуальний телескоп розміром із планету. Саме завдяки цьому вперше в історії вдалося зробити зображення надмасивної чорної діри. Це чорна діра в центрі галактики М87, яка називається M87*.

M87* має масу, яка в 6,5 млрд разів більша за масу Сонця, і розташована ця чорна діра на відстані 53 млн світлових років від нас. Перше зображення чорної діри було представлено тільки у 2019 році. Варто сказати, що насправді на знімку було показано тінь надмасивної чорної діри та яскраве кільце з газу, зване акреційним диском, яке її оточує.

Астрономи отримали найбільш подібне на сьогодні зображення надмасивної чорної діри під назвою M87*. Цей знімок підтверджує передбачення теорії відносності Ейнштейна. Фото: черная дыра

Тепер учені представили новий знімок M87*, заснований на даних спостережень, проведених у 2018 році. Цей знімок показав, що тінь чорної діри, як і саме кільце, не змінюються, як і передбачала теорія відносності Ейнштейна, але змінилася яскравість акреційного диска. За словами вчених, нове зображення показує, що M87* — це активна чорна діра, яка поглинає матерію з великою швидкістю.

Побачити саму чорну діру, яка ховається в тіні, у центрі яскравого диска, неможливо, адже навіть світло не виходить із чорної діри. Але коли цей об'єкт із найсильнішою гравітацією притягує до себе матерію, то вона починає кружляти навколо та нагрівається. У результаті цей диск світиться, і саме його світло дало можливість зафіксувати чорну діру.

Учені представили новий знімок M87*, заснований на даних спостережень, проведених у 2018 році. Цей знімок показав, що тінь чорної діри, як і саме кільце, не змінюються, як і передбачала теорія відносності Ейнштейна, але змінилася яскравість акреційного диска. За словами вчених, нове зображення показує, що M87* — це активна чорна діра, яка поглинає матерію з великою швидкістю. Фото: черная дыра

Для того, щоб отримати покращене зображення чорної діри M87*, астрономи додали до наявного масиву радіотелескопів ще й обсерваторії, розміщені в Гренландії та Мексиці. У результаті було отримано знімок із вищою роздільною здатністю.

За словами вчених, не тільки змінилася яскравість акреційного диска, а й найяскравіша частина цього кільця змістилася, як і припускали астрономи. Випромінювання турбулентного акреційного диска навколо чорної діри змусило найяскравішу частину кільця коливатися навколо спільного центру. Кількість коливань, яку вчені бачать із плином часу, можна використовувати для перевірки теорій про магнітне поле та плазмове середовище навколо чорної діри.

Спостереження за надмасивною чорною дірою є важливим підтвердженням теорії Ейнштейна. Науковці з проєкту Event Horizon Telescope хочуть довити до масиву радіотелескопів ще більше складових, щоб зробити зображення чорної діри M87* ще вищої якості в майбутньому. Найголовніше — учені хочуть розкрити деталі горизонту подій, тобто невидимої межі навколо чорної діри, подолавши яку, вже ніщо не виходить назовні.

Як уже писав Фокус, астрономи зробили дуже важливе відкриття. Їм вдалося знайти найдальшу надмасивну чорну діру у відомому Всесвіті. Вона існувала, коли Всесвіту було 400 млн років, тому ця чорна діра є ще й найдавнішою з усіх відомих. Маса об'єкта в 6 млн разів більша за масу Сонця.