Виявлено найстарішу і найвіддаленішу чорну діру у Всесвіті: вчені збентежені (фото)

Величезна чорна діра може допомогти з'ясувати, чому в ранньому Всесвіті ці об'єкти росли дуже швидко.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nature, астрономи за допомогою космічного телескопа Вебба знайшли найстарішу і найдальшу чорну діру з усіх відомих на сьогодні. Вона існувала, коли Всесвіту було 400 млн років. Це відкриття може допомогти зрозуміти, як надмасивні чорні діри в ранньому Всесвіті змогли набрати масу, за відносно недовгий період за космічними мірками, яка в мільйони і мільярди разів більша за масу Сонця, пише Space.

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Найвіддаленіша чорна діра з відомих

Нову чорну діру, маса якої в 6 млн разів більша за масу Сонця, виявили в дуже далекій галактиці GN-z11, розташованій на відстані 13,4 млрд світлових років від нас. Тобто ця чорна діра існувала через 400 млн років після Великого вибуху. Вчені з'ясували, що чорна діра поглинає матерію в 5 разів швидше, ніж припускають сучасні теорії. За словами вчених, у такий ранній період історії Всесвіту дуже незвично виявити таку масивну чорну діру, проте вона існує.

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Згідно з нинішніми теоріями, для того, щоб чорна діра могла набрати масу, що перевищує масу Сонця в мільйони і мільярди разів, необхідні мільярди років. Проте астрономи знаходять чорні діри, що існували в перший мільярд років історії Всесвіту, які мають масу, що порушує теорії. Тобто ці чорні діри не могли так швидко набрати величезну масу за такий період часу, але вони це зробили. Тож, зараз це проблема для вчених, яку вони намагаються вирішити.

У галактиці GN-z11 (ліворуч) було виявлено найстарішу і найдальшу чорну діру з усіх відомих Фото: ESA

Проблема з появою перших надмасивних чорних дір

Нині астрономи припускають, що надмасивні чорні діри в ранньому Всесвіті могли виникнути або внаслідок смерті дуже величезних зірок, або ж вони з'явилися по-іншому. Тобто, перші величезні чорні діри могли з'явитися одразу ж зі стиснутої під дією гравітації гігантської хмари з холодного газу і пилу. Ця хмара могла мати масу в мільйони разів більшу за масу Сонця. Потім такі чорні діри почали поглинати матерію і виросли ще більше. Виявлення найстарішої і найвіддаленішої чорної діри підтверджує другий варіант появи таких об'єктів у ранньому Всесвіті, вважають учені.

Але, враховуючи той факт, що чорна діра з галактики GN-z11 поглинає матерію в 5 разів швидше, ніж припускають теорії, то вказує на те, що чорні діри могли дуже швидко набирати масу в ранньому Всесвіті. Тому варіант їхнього утворення з масивних зірок не варто відкидати.

Автори дослідження вважають, що якби ця чорна діра дуже швидко поглинала матерію протягом 100 млн років, то їй не довелося б утворитися безпосередньо з газової хмари, а вона могла з'явитися після смерті гігантської зірки. Тобто, коли померла зірка і перетворилася на чорну діру зоряної маси приблизно через 250-300 млн після великого вибуху, то виявлена телескопом Вебб чорна діра могла б набрати в 6 млн разів більшу, ніж у Сонця, масу за 100 млн років.

Нині астрономи припускають, що надмасивні чорні діри в ранньому Всесвіті могли виникнути або внаслідок смерті дуже величезних зірок, або ж вони з'явилися по-іншому. Тобто, перші величезні чорні діри могли з'явитися одразу ж зі стиснутої під дією гравітації гігантської хмари з холодного газу і пилу Фото: NASA

Чорна діра заважає розвитку галактики

Але автори дослідження поки що не впевнені, який із двох варіантів утворення перших надмасивних чорних дір підходить до нового об'єкта. У чому вони практично впевнені, так це в тому, що надмасивна чорна діра впливає на еволюцію галактики GN-z11, яка приблизно в 100 разів менша від Чумацького Шляху і при цьому дуже яскрава. Найімовірніше чорна діра затримує ріст рідної галактики, коли під час поглинання матерії випускає дуже швидкі вітри частинок. Ці вітри виштовхують із галактики газ і пил, необхідні для утворення зірок.

Дослідження буде продовжено, адже вчені все-таки хочуть поставити крапку в суперечках про те, як з'явилися перші надмасивні чорні діри.

Як уже писав Фокус, у ранній Сонячній системі сталося щось дивне, адже вчені виявили унікальний склад у відомій кометі. Через 18 років після того, як були зібрані зразки з комети Вільда 2, вчені зробили нове відкриття.

Також Фокус писав про те, що згідно з новою теорією, первинні маленькі чорні діри, що утворилися всього через секунди після Великого вибуху, змінюють рух планет Сонячної системи.